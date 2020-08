Aglomerație la Primăria Capitalei și primăriile de sector - Peste 100 de candidați înscriși în cursă/ LISTA completă

Peste o sută de persoane candidează, pe 27 septembrie, să obţină o funcţie de primar general al Capitalei sau de primar de sector, notează Agerpres.

Birourile Electorale de Circumscripţie au constatat definitive 103 candidaturi la funcţiile de primar din Bucureşti:* 18 candidaţi - la funcţia de primar general al Capitalei* 20 de candidaţi - la funcţia de primar al Sectorului 1* 16 candidaţi - la funcţia de primar al Sectorului 2* 13 candidaţi - la funcţia de primar al Sectorului 3* 9 candidaţi - la funcţia de primar al Sectorului 4* 11 candidaţi - la funcţia de primar al Sectorului 5* 16 candidaţi - la funcţia de primar al Sectorului 6Candidaţii sunt ingineri, jurnalişti, medici, economişti, avocaţi, profesori sau actori. Dar printre ei se regăsesc şi un controlor de trafic aerian, un ghid montan, un teolog, un antrenor, un ofiţer în rezervă, un diplomat, un politolog şi un şofer.

*** PRIMĂRIA GENERALĂ A CAPITALEI



Pentru fotoliul de primar al Bucureştiului candidează, în acest an, nume cunoscute.



Actualul edil general, Gabriela Firea, candidează pentru un al doilea mandat. Şi fostul preşedinte al României Traian Băsescu vrea să revină la Primăria Generală, el mai ocupând această funcţie înainte de a fi ales şef al statului. Principalul lor contracandidat este independentul Nicuşor Dan, susţinut de PNL şi Alianţa USR PLUS.



De asemenea, în cursa electorală a intrat şi liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, fost prim-ministru şi fost preşedinte al Senatului.



Se vor "bate" pentru funcţia de primar şi actorii Florin Călinescu şi Bogdan Stanoevici, dar şi Ilan Laufer şi Alexandru Coita.



Candidaţii la funcţia de primar general al Bucureştiului sunt următorii: Traian Băsescu (PMP), Gabriela Firea (PSD), Nicuşor Dan (independent), Ilan Laufer (Partidul Forţa Identităţii Naţionale), Ioan Sîrbu (Alianţa Pro Bucureşti 2020), Octavian Bădescu (independent), Radu Octavian Moraru (independent), Călin Popescu-Tăriceanu (ALDE), Radu Ghidău (Partidul Alianţa Naţional Ţărănistă), Alexandru Ion Coita (Partidul Republican din România), John-Ion Banu (Partidul Naţiunea Română), Cătălin Ioan Berenghi (independent), Claudiu Richard Târziu (Alianţa pentru Unirea Românilor), Bogdan Stanoevici (Partidul Social Democrat Independent), Florin Călinescu (Partidul Verde), Ileana Daniela Nănău (PRM), Valentina Bistriceanu (PER) şi Sebastian Popescu (Partidul Noua Românie)



*** PRIMĂRIA SECTORULUI 1



Cei mai mulţi candidaţi sunt, anul acesta, la funcţia de primar al Sectorului 1 - un număr de 20.



Şi aici actualul edil vrea un nou mandat, dar în cursă au intrat şi nume cunoscute în profesiile pe care le au: europarlamentarul Clotilde Armand, fostul secretar de stat Ioana Constantin, medicul Adina Alberts, deputatul Andrei Gerea şi jurnaliştii Dan Bucura şi Adriana Bahmuţeanu.



Lista completă este următoarea: Ioana-Felicia Constantin (PMP), Clotilde-Marie-Brigitte Armand (Alianţa USR PLUS), Daniel Tudorache (PSD), Adina-Magdalena Alberts (Alianţa Pro Bucureşti 2020), Amalia Nenovici (Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor), Andrei-Dominic Gerea (Partidul Puterii Umaniste - Social-Liberal), Crina-Veronica Mechno (Partidul Verde), Mădălina-Andreea Mustăreaţă (Partidul Social Democrat Independent), Adriana-Cristina Bahmuţeanu (Partidul Ecologist Român), Gabriel-Ciprian Ciceu (Partidul RE:START România), Jaqueline-Marilena Lazăr Şerbănescu (Partidul României Europene), Remus Bogdan Mamoc (Partidul România Mare), Emanuel Onoriu (Mişcarea Patrioţilor Români), Marian Orlando Culea (ADER), Andrei Emil Dîrlău (Alianţa pentru Unirea Românilor), Mioara Sabina Ciulu (Partidul Forţa Identităţii Naţionale), Florin Toader (Partidul Alternativa pentru Demnitate Naţională), Elena Curic (Partidul Naţiunea Română), Daniel Bucura (independent) şi Tudor-Helmut Schinagel-Costea (independent).



*** PRIMĂRIA SECTORULUI 2



Pe lista celor 16 competitori la funcţia de primar al Sectorului 2 se regăsesc un matematician, un programator, un sociolog, un psiholog, un ofiţer în rezervă, un antrenor şi un şofer, acesta din urmă reprezentând Partidul Oamenilor Credincioşi.



Fostul primar Neculai Onţanu candidează din nou, de această dată din partea Alianţei Electorale ADER-PPU social-liberal.



Şi actualul viceprimar al Sectorului 2 Dan Cristian Popescu a intrat în cursa electorală, din partea PSD.



Candidaţii intraţi în competiţia pentru fotoliul de primar în acest sector sunt: Marian Cătălin Militaru (PMP) - jurist, Dan Cristian Popescu (PSD) - matematician, actual viceprimar al Sectorului 2, Radu Nicolae Mihaiu (Alianţa USR PLUS) - programator, Ramona Ioana Mezei (ALDE) - jurnalist, Neculai Onţanu (Alianţa Electorală ADER-PPU social-liberal) - sociolog, Marius Cosmescu (Partidul Alianţa pentru Educaţie şi Reformă) - administrator firmă, Cătălin Bogdan Faust (Partidul României Europene) - psiholog, Cătălin Iordache (Partidul RE:START România) - jurist, Florin Manea (Alianţa Pro Bucureşti 2020) - inginer, Mihai Datcu (Partidul Oamenilor Credincioşi) - şofer, Petre Spîrleanu (PRM) - ofiţer în rezervă, Corina Pînzaru (Mişcarea Patrioţilor Români) - inginer, Constantin Gabriel Ureche (PER) - antrenor, Niculae Pupăză (Partidul Social Democrat Independent) - jurist, Daniel Scurtu (Partidul Forţa Identităţii Naţionale) - economist şi Ana-Maria Mihai (Alianţa pentru Unirea Românilor) - medic stomatolog.



*** PRIMĂRIA SECTORULUI 3



Zece bărbaţi şi trei femei s-au înscris în cursa pentru funcţia de primar al Sectorului 3, candidaturile lor rămânând definitive.



Între cei 13 candidaţi sunt actualul edil al sectorului, Robert Negoiţă, viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu, directorul Institutului pentru Politici Publice, Adrian Moraru, şi lectorul universitar Mihail Neamţu.



Candidează, de asemenea, doi jurişti, doi economişti, un grafician, un diplomat şi un antreprenor.



Cei care îşi vor disputa funcţia de primar la Sectorul 3, în alegerile locale din 27 septembrie, sunt: George Mihail Neamţu (PMP), Aurelian Bădulescu (PSD), Adrian Moraru (PNL), Corneliu Ştefan (PRM), Maria Magdalena Nicula (Partidul României Europene), Bogdan Valentin Brătianu (ALDE), Andrei Nicolas Pleşea (PER), Robert Negoiţă (Alianţa Pro Bucureşti 2020), Ulise Toader (PPU social-liberal), Andra Elena Triţă (Partidul Forţa Identităţii Naţionale), Florin Drăgan (Mişcarea Patrioţilor Români), Mihaela Cristina Mostavi (Partidul ADER la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie) şi Ştefan Ovidiu Dima (Alianţa pentru Unirea Românilor).

*** PRIMĂRIA SECTORULUI 4



Cei mai puţini candidaţi s-au înscris în cursa pentru fotoliul de primar al Sectorului 4 al Capitalei - 9.



Actualul edil, Daniel Băluţă, mai vrea un mandat de primar. El este contracandidat, între alţii, de Ştefănel Dan Marin de la PMP, care a fost pentru o perioadă primar interimar al Capitalei după suspendarea lui Sorin Oprescu.



De asemenea, a intrat în cursă la Sectorul 4 şi jurnalistul de investigaţii Ovidiu Zară.



În competiţia electorală pentru funcţia de primar au intrat: Daniel Băluţă (PSD), Ştefănel Dan Marin (PMP), Elena Simona Spătaru (Partidul Libertate Unitate Solidaritate), Ovidiu Zară (PER), Vasile Negrilă (Partidul Social Democrat Independent), Adrian Vlad Chiotan (ALDE), Gabriel Liviu Ispas (Pro România), Simion Dan Călina (PRM) şi Constantin Titian Filip (independent).



*** PRIMĂRIA SECTORULUI 5



La Sectorul 5 au revenit în competiţia electorală foştii primari Marian Vanghelie şi Cristian Popescu Piedone.



Tot aici candidează pentru un nou mandat actualul edil, Daniel Florea.



De asemenea, au mai intrat în cursă secretarul de stat în Ministerul Justiţiei Cristian Tudor Băcanu, senatorul Cătălin Lucian Iliescu şi consilierul general Ion Valentin Voicu.



Cei 11 candidaţi înscrişi în cursa pentru funcţia de primar al Sectorului 5 al Capitalei sunt: Cristian Piedone Popescu (Partidul Puterii Umaniste) - economist, Cătălin Lucian Iliescu (PMP) - inginer, Ion Valentin Voicu (ALDE) - inginer, actual consilier general, Daniel Florea (PSD) - jurist, actualul primar, Cristian Tudor Băcanu (PNL) - avocat, actual secretar de stat, Ştefan Pirpiliu (Alianţa Pro Bucureşti 2020) - inginer, Marian Daniel Vanghelie (Partidul Social Democrat Independent) - tehnician, Florin Ciomag (Mişcarea Alianţa Patrioţilor Români) - antreprenor, Octavian Mirea (Partidul ADER la Democraţie Educaţie şi Reconstrucţie) - inginer, Adrian Fundeneanu (Partidul Neamul Românesc) - antreprenor şi Adrian Ion Urichianu (PRM) - profesor.



*** PRIMĂRIA SECTORULUI 6



Şi la Sectorul 6 pentru funcţia de primar candidează 16 persoane - patru femei şi 12 bărbaţi, nume cunoscute în politica românească sau persoane care au mai candidat de-a lungul vremii.



Actualul edil, Gabriel Mutu, vrea să obţină un nou mandat, dar este contracandidat de liberalul Ciprian Ciucu, fost consilier general şi actual preşedinte al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, de consilierul general ALDE Tudor Tim Ionescu şi de vicepreşedintele PMP Ştefan Viorel Florescu.



Biroul Electoral de Circumscripţie a constatat rămânerea definitivă a următoarelor candidaturi pentru funcţia de primar în Sectorul 6: Ştefan Viorel Florescu - PMP, Mihai Daneş - independent, Ciprian Ciucu - PNL, Gabriel Mutu - PSD, Tudor Tim Ionescu - ALDE, Anca Elena Bălăşoiu - Alianţa Pro Bucureşti 2020, Bogdan Gabriel Iofciu - Partidul ADER la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie, Georgel Tudoraşcu - Partidul Puterii Umaniste (social liberal), Danil Tulugea - PRM, Radu Lucian Dinu - Partidul Forţa Identităţii Naţionale, Călin Tudose - PER, Florina Bogdana Popescu - Mişcarea Patrioţilor Români, Cătălin Liviu Amiroaie - Alianţa Creştin Democrată, Alexandra Diana Gheorghe-Iovu - Partidul RE:START România, Viorica Elisabeta Lupu - Alianţa pentru Unirea Românilor şi Vlad Alexandru Iancu - Partidul Social Democrat Independent.