Aida Căruceru, deputat PSD: `Scăderea inflației, anunțată de INS, este o nouă dovadă a relei credințe manifestate de o Opoziție panicardă`

Deputatul PSD Aida Căruceru, care i-a catalogat în trecut pe reprezentanții Opoziției, ce lansau mesaje economice menite să introducă tensiune în societate, drept “Cavalerii Apocalipsei economice”, a arătat că anunțul Institutului Național de Statistică, potrivit căruia #inflația a #scăzut în luna august, reprezintă o nouă dovadă a relei credințe, dar și a rupturii de realitate a Opoziției.

“Institutul Național de Statistică arată că inflația în luna august a fost de 3,9%, în cădere față de 4,1% cât era în iulie. Este o performanță foarte bună, mai ales că vine pe fondul scumpirii alimentelor cu 5%, a serviciilor cu peste 4% și a mărfurilor nealimentare cu aproape 3%. Nu este prima palmă peste obrazul unei Opoziții panicarde, dar este cea mai recentă. PSD a luat măsuri pentru creșterea veniturilor într-un ritm care depășește cu mult inflația. Nu am pretenția ca reprezentanții Opoziției să laude PSD, dar mi-aș dori ca ei să se oprească din minciuni și din încercările lor de a panica românii. Măsurile economice ale #Guvernului PSD dau rezultate, acest lucru îl spun economiștii, îl spun statisticienii și îl simt și românii în propriile buzunare”, a afirmat Aida Căruceru.

Totodată, Căruceru a făcut un #apel la #responsabilitate din partea liderilor Opoziției, atunci când aceștia lansează mesaje către populație.

“Atunci când am majorat salariul minim, #Opoziția a spus că se vor pierde locuri de muncă. În realitate, numărul locurilor de muncă a crescut. Atunci când am majorat veniturile angajaților, Opoziția a spus că nu este sustenabil. În realitate, dovedim de aproape 3 ani de zile că se poate și creștere economică și venituri crescute. Apoi Opoziția a spus că inflația erodează aceste venituri suplimentare, acum realitatea arată că inflația are un curs firesc, iar în timp ea scade, așa cum au spus specialiștii PSD. Fac un apel către reprezentanții Opoziției să fie mai responsabili când lansează mesaje economice! Pentru că se înșală de fiecare dată când ne contrazic măsurile, iar înșelarea lor reprezintă de fapt înșelarea românilor, prin lansarea în mod repetat de mesaje alarmiste din punct de vedere economic”, a mai spus Aida Căruceru.