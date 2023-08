Alegerile 'sunt doar cheltuieli inutile' în Rusia! Peskov: 'Dacă Putin va fi nominalizat, va fi reales cu un avantaj imens'

Secretarul de presă al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, a negat interpretarea declarațiilor sale de către The New York Times, care i-a atribuit precizarea despre realegerea lui Vladimir Putin în 2024 cu peste 90% din voturi.

Potrivit The New York Times, Peskov ar fi numit alegerile din Federația Rusă nu atât o democrație, cât o "birocrație scumpă" și a spus că "Putin va fi reales anul viitor cu peste 90% din voturi". Autorul acestui material din New York Times a fost jurnalistul Roger Cohen. "Nu, acest lucru a fost interpretat absolut greșit de autorul acestui articol", a declarat Peskov pentru TASS, răspunzând la o întrebare despre autenticitatea acestui citat.

Peskov: „Alegerile în sine - teoretic - sunt doar cheltuieli inutile!”

Purtătorul de cuvânt al președinției ruse a adăugat că într-adevăr a avut o întâlnire și a vorbit cu jurnalistul, iar una dintre întrebări a vizat alegerile. „Iar răspunsul a fost următorul: că nivelul de consolidare a societății în jurul președintelui este absolut fără precedent, iar acum putem spune că, dacă va fi nominalizat, va fi reales cu un avantaj imens, iar alegerile în sine - teoretic - sunt doar cheltuieli inutile".

Cu toate acestea, a continuat Peskov, autorului articolului i s-a spus că "președintele însuși a spus și a insistat că alegerile ar trebui să fie obligatorii, că aceasta este o cerință a democrației". "Iar președintele a vorbit despre acest lucru în mesajul său către Adunarea Federală", a subliniat Peskov.

Alegerile prezidențiale vor avea loc în Rusia în martie 2024. Putin are dreptul să candideze pentru un nou mandat, dar nu a vorbit încă despre decizia sa în această privință.