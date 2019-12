BREAKING - PSD amenință cu pușcăria funcționarii din Ministerul Dezvoltării care discriminează primarii PSD

Fostul vicepremier și ministru al Dezvoltării, Daniel Suciu, a declarat marți, la Parlament, că dacă nu se va respecta ordinea facturilor trimise spre decontare de primăriile cu edili PSD, atunci funcționarii din minister care operează cererile „pe sărite”

„Dacă fac discriminare, inseamna puscarie pentru functionarii publici. Facturile trebuie platite in ordinea in care au venit la minister. Ecum ei vor sa sperie primarii PSD ca le taie finantarea. Cine indrazneste sa schimbe lucrurile in timpul jocului va avea de furca. Mecanismul de plata pentru PNDL presupune un sistem informatic in care se inregistreaza in ordine cronologica facturile. Cine opereaza pe sarite inseamna abuz in serviciu”, a zis Suciu.