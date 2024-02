Alex Velea explodează după scandalul crimei de la Padina: Puteți fi oricare din voi în locul meu

Cântărețul Alex Velea izbucnește după ce presa a scris despre apropierea sa de fiii vrăjitoarei Sidonia, care au fost arestați pentru crima de la Padina. Cântărețul spune că nu se afla acolo la momentul crimei și că a aflat a doua zi.

Familia mi-a fost afectată, acuză Velea

"Vă salut din nou. Acesta este ultimul mesaj pe care îl scriu pe această temă. În ultimele zile am suferit şi suportat cu greu felul în care lumea, manipulată de cei care au scris diverse articole privind implicarea mea în nefericitul eveniment de la Padina, m-a jignit atât pe mine, cât şi pe cei din familia mea. Mass media a folosit numele meu într-un mod ilegal şi eronat, spunând că am fost martor (deşi am spus clar că am aflat de tragedie a doua zi). Chiar după ce soţia domnului decedat a declarat că în momentul incidentului eu nu eram acolo, publicaţiile au făcut doar titluri oribile (în ceea ce mă priveşte, punându-mă într-o lumină foarte rea), pentru a manipula lumea şi a-şi vinde articolele", a spus Alex Velea.