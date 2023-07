Alimentele care nu îngrașă, chiar dacă sunt consumate seara. Ce poți să mănânci și să-ți păstrezi silueta

Pentru cei care nu rezistă tentației de a mânca după ora 18.00, nutriționiștii vin cu vești bune. Există 5 alimente care pot fi consumate seara, fără grija acumulării kilogramelor. Mai mult decât atât, mai au un avantaj: contribuie la un somn odihnitor.

1. Ciocolata neagră

Prima pe lista alimentelor permise seara se află ciocolata neagră. Spre deosebire de cea cu lapte sau cu arahide, aceasta conține o cantitate minimă de zahăr. Aceasta contribuie eficient la o slăbire rapidă și normalizează nivelul colesterolului.

Ciocolata neagră are un conținut mare de cacao, care este una dintre cele mai bune surse de antioxidanți. Studiile arată că ciocolata neagră poate îmbunătăți sănătatea și reduce riscul de boli de inimă, arată antena3.ro

2. Supa

Fie că este de pui sau de legume, un bol cu supă nu este interzis seara. Din contră. Printre nutrienţii care se găsesc în astfel de supe se numără colagenul, gelatina, acidul hialuronic, prolina, glicina, calciul, fosforul, magneziul şi potasiu.

Acestea asigură o dezvoltare armonioasă a articulaţiilor, oaselor, ligamentelor şi tendoanelor, precum şi a părului şi pielii.

3. Migdale

Migdalele te ajută să scapi de kilogramele în plus şi să ţii la distanţă bolile de inimă şi chiar cancerul. Aceşti sâmburi sunt plini de beneficii asupra sănătăţii, fiind introduşi chiar pe lista celor mai sănătoase alimente. Migdalele se situează la egalitate cu fisticul în ceea ce priveşte numărul de calorii: 30 de grame de migdale conţin doar 160 de calorii. Migdalele conţin şi mai mult calciu, comparativ cu orice altă nucă, plus 9 grame de grăsimi monosaturate, sănătoase pentru inimă, 6 grame de proteine şi 3,5 grame de fibre.

4. Semințe de dovleac

Semințele de dovleac pot fi alegerea ideală seara. Bogate în grăsimi sănătoase, antioxidanţi şi fibre, seminţele de dovleac sunt benefice pentru inimă şi ficat. Pentru a păstra grăsimile sănătoase prezente în seminţe, acestea ar trebui să fie consumate crude, ne sfătuiesc medicii. Dacă alegeţi să cumpăraţi seminţe vrac, asiguraţi-vă că au un miros proaspat, nu de mucegai sau un miros vechi, care ar putea indica râncezirea sau prezenţa de micotoxine fungice.

5. Orez

Se pare că o dietă ce are la bază orez, reduce riscul de manifestare a insomniei cu 46%. Orezul face parte din produsele cu un indice glicemic înalt, fapt ce influențează viteza de secreție a triptofanului și melatoninei. Anume acești hormoni sunt indispensabili unui somn de calitate. Deoarece are un conţinut scăzut de sodiu, orezul stimulează fluxul sangvin şi menţine sub control tensiunea arterială.