Alina Ion, managerul Spitalului Sfântul Sava: Ce se întâmplă cu românii ortodocși din Ucraina e cinism specific celor fără Dumnezeu!

Managerul Spitalului Sfântul Sava din București, Alina Ion, comentează în termeni duri ceea ce li se întâmplă credincioșilor ortodocși români din Ucraina și îndeosebi ierarhilor care sunt victime ale acțiunilor violente ale securității ucrainene care îi prigonesc pentru simplul motiv că ”ar fi filoruși”.

Ea susține că nu e normal ca autoritățile române să tacă în asemenea condițiții și să accepte abuzurile grosolane relatatea în presa românească, în condițiile în care România a ajutat Ucraina din prima clipă și o face în continuare:

”Comunicarea cu Dumnezeu o au, mai cu seamă când le e greu, cei mai mulți dintre noi. Eu o am zilnic. Unii ar putea interpreta că zilnic mi-e greu. Eu spun că mi-e bine știindu-l pe Dumnezeu lângă mine.

În Ucraina e tare greu. Chiar și în zonele în care nu cad bombe, războiul există în fiecare fibră a mamelor, soțiilor, bunicilor și surorilor de băieți și bărbați, care, fie sunt pe front, fie se așteaptă oricând să plece. Se roagă fierbinte lui Dumnezeu să-i apere și să-i păzească.

Să iei românilor ortodocși din Ucraina alinarea de a comunica cu Dumnezeu în propriile biserici, invocând că preoții care le slujesc sunt filoruși, este un mare păcat. Cinism și lipsă de empatie specifice celor fără Dumnezeu. Și noi tăcem?!

Stigmatizarea și aruncarea în închisori a preoților români s-a mai petrecut și după cel de-al Doilea Război Mondial. Stalin a instaurat în România teroarea de a fi creștin. Au trăit-o bunicii și părinții noștri, dar eu nu credeam că am să ajung să aflu din nou acele prigoane.

Nu e normal să tăcem, să ne prefacem că problema nu există. Am ajutat Ucraina, imediat ce a fost atacată. Am lăsat deoparte vechile neînțelegeri și am sărit în sprijinul cetățenilor ei, considerând, pe bună dreptate, că ei nu au nicio vină că politica de stat prigonește românii. Prea mult închidem ochii și ne prefacem că nu auzim. Românii din Ucraina au nevoie de preoții lor ortodocși și de slujbele acestora.

Știu ce alinare sufletească primesc pacienții mei după fiecare întâlnire pe care o au cu preotul Spitalului Sfântul Sava, la slujbele de duminică sau de sărbători. Construiesc o biserică în curtea spitalului, tocmai pentru ca atunci când simt că le e greu, oamenii să aibă un loc sfânt, în care să comunice cu Dumnezeu. Înțeleg și susțin pe oricine va lupta pentru ca preoții români din Ucraina să fie apărați. M-aș bucura să o facă și autoritățile române.”, susține Alina Ion într-o postare pe pagina sa de socializare.