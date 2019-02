Alina Mungiu Pippidi îi ia apărarea Vioricăi Dăncilă: 'E principalul obstacol în calea unei amnistii şi graţieri care ar anula principalul cîştig al societăţii'

Politologul Alina Mungiu Pippidi susţine că premierul Viorica Dăncilă ar trebui să beneficieze de sprijin în ţară, pentru că este cea care se opune presiunilor PSD pentru amnistie şi graţiere. O asemenea măsură legislativă ar fi sinucigaşă din punct de vedere electoral, mai susţine Mungiu Pippidi, însă liderii PSD speră să scape de puşcărie mai mult decât speră să câştige viitoare alegeri.

"Doamna Dăncilă, despre a cărei inteligenţă se fac atîtea glume crude, cînd nu mai rău la Bucureşti (nimic în presa străină, unde mai sunt totuşi maniere, fără a mai exista integritatea de altădată) e principalul obstacol în calea unei amnistii şi graţieri care ar anula principalul cîştig al societăţii noastre de pe urma anticorupţiei: desfiinţarea culturii de imunitate.

Pentru că dacă e cert că statul de drept a fost încălcat şi de anticorupţie, şi nu o dată (mandate de securitate naţională folosite fără aprobare judecătorească în procese de corupţie, complete ilegale prin încălcarea repartizării aleatorii), asta nu înseamnă că tot ce s-a făcut în a stăvili o corupţie generalizată trebuie anulat şi, respectivii, toţi eliberaţi ca să o ia de la capăt, chiar dacă în cazul lor nu a existat nici o încălcare a vreunui drept sau proceduri. (...)

Oamenii ştiu că o aministie pentru corupţie nu ar fi urmată de o pocăire, ci de o reluare. PSD nu a reuşit să dea garanţii suficiente în alt sens, iar prezenţa lui Darius Vâlcov ca şef al politicilor publice şi principal purtător de imagine (ce greşeală a lui Liviu Dragnea) al guvernului acestei coaliţii arată clar că amnistia rămîne proiectul de bază. (...)

Cum PSD nu mai are majoritatea să îşi reinvestească un alt guvern, doamna Dăncilă are de jucat o mînă mai tare decît pare, pentru un prim ministru sabotat din interior şi ţinta glumelor mîrlăneşti de tot felul. Dna Dăncilă nu trebuie să admită vreo ordonanţă sau vreo graţiere. Numai discuţia, stupidă şi pe faţă, a adus pierderi majore PSD. Dar ar fi bine ca, măcar de data asta, să rezistăm tentaţiei de a face mişto de cineva cu greaua sarcină a preşedinţiei UE în acelaşi timp cu ţinut piept celor care vor amnistia. Avem nefericitul talent de a împiedica oamenii să evolueze şi nu ne putem opri din făcut mişto nici atunci cînd vedem că da, chestiunea opririi amnistiei şi graţierii este la dna Dăncilă, care are zero sprijin din toate părţile pentru aşa ceva", scrie Alina Mungiu Pippidi în cel mai recent editorial publicat pe site-ul romaniacurata.ro.

