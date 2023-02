'All Quiet on the Western Front', cel mai bun film străin la BAFTA

La această categorie au mai concurat producţiile: "Argentina, 1985", "Corsage", "Decision To Leave", "The Quiet Girl"."All Quiet on the Western Front", un remake german al unui film clasic despre ororile războiului, este marele favorit al galei după ce a primit un număr record de nominalizări - 14.În 2022, trofeul pentru cel mai bun film străin i-a revenit lungmetrajului "Drive My Car", în regia cineastului japonez Ryusuke Hamaguchi.Gala din acest an a premiilor BAFTA, care se desfăşoară la această oră la Royal Festival Hall din Londra, este prezentată de actorul britanic Richard E. Grant, după ce anul trecut, maestră de ceremonii a fost actriţa australiană Rebel Wilson.