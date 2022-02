Altex a dat startul primei campanii de Black Friday din 2022, ediţia de iarnă, care a început joi, urmând să dureze o săptămână, până pe 23 februarie.

"Black Friday de Iarnă a devenit o tradiţie şi este un eveniment de cumpărături apreciat de clienţii noştri. Este o bună ocazie ca ei să-şi reînnoiască tehnologia pe care o folosesc zi de zi, să aleagă produse noi, mai performante, cu un consum mai redus de energie. Promoţiile din campanie ajung până la 50%, iar produsele alese sunt din categorii precum IT, comunicaţii, gaming, electrocasnice, încălzire, auto, produse pentru copii, sport, mobila etc", a declarat Raul Filip, director de achiziţii Altex România, într-un comunicat remis AGERPRES.Clienţii Altex beneficiază de preţuri cu până la 50% mai mici la telefoane, tablete, electrocasnice mici şi accesorii beauty. Produsele cosmetice, cele din categoria de sănătate şi băuturile sunt, de asemenea, reduse cu până la 50%. Categoriile bricolaj, sanitare şi mobila au reduceri de până la 40%, iar laptopurile, gama IT şi electrocasnicele mari, de până la 30%. Pentru acestea din urmă, clienţii pot primi şi un voucher de 150 de lei, dacă predau produsul vechi la schimb.Altex este lider pe piaţa de electro-IT din România, cu peste 125 de magazine deschise în ţară. În trei decenii de la înfiinţare, Altex s-a transformat dintr-un business local de import de televizoare, liderul pieţei de produse electronice, electrocasnice, IT&C şi multimedia din România.