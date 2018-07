Ambasadorii Franței și SUA, prezenți la vernisajul expoziției ’Militari americani şi francezi pe frontul românesc în Marele Război’

Expoziţia de fotografii "Militari americani şi francezi pe frontul românesc în Marele Război" - eveniment organizat sub patronajul preşedintelui Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Camera Deputaţilor, Dorel Căprar, - a fost vernisată marţi seara, la Sala "Bizantină" a Cercului Militar Naţional, în prezenţa ambasadorului Franţei la Bucureşti, Michele Ramis, ambasadorului SUA în România, Hans Klemm, şi a vicepremierului Ana Birchall.

Ambasadoarea franceză a subliniat că România a beneficiat întotdeauna de o atenţie specială din partea "verişoarei" sale Franţa, iar astăzi, ca şi acum 100 de ani, Franţa acordă un interes deosebit pentru securitatea ţării noastre, informează agerpres Michele Ramis a precizat că fotografiile arată "frăţia de arme care s-a creat în timpul Primului Război Mondial"."Acest curaj al soldaţilor, gata să moară unii pentru alţii, este foarte bine ilustrat de aceste fotografii, care demonstrează sacrificiul soldaţilor români, francezi şi americani pentru naţiunea română", a spus ambasadoarea.Ea a evocat şi rolul misiunii Berthelot în România din Primul Război Mondial."Misiunea Berthelot a făcut posibilă crearea unor legături strânse de cooperare şi prietenie între poporul român şi cel francez, care durează şi la 100 de ani după Primul Război Mondial. Cooperarea dintre cele două ţări este întotdeauna premisa unui viitor frumos. Cooperarea militară reprezintă pentru Franţa un element central al doctrinei sale militare şi, ca atare, Marina Franceză, ca parte a misiunii sale în Marea Neagră, face în fiecare an mai multe escale în Constanţa, cum este şi cea a navei Marne, care va avea loc între 21 şi 25 iulie. Aceste oportunităţi sunt folosite pentru a desfăşura exerciţii bilaterale cu Marina Română. La fel ca exerciţiile aeriene anuale, aceste antrenamente desfăşurate în comun de cele două armate amintesc că spiritul de cooperare evidenţiat graţie misiunii Berthelot rămâne relevant", a spus Ramis.Diplomatul francez a menţionat şi cooperarea militară bilaterală din prezent între România şi Franţa."Angajate împreună în numeroase operaţiuni, cele două ţări au recreat şi supravegheat împreună Şcoala de blindate din Kabul din 2011 până în 2014, subliniind această cooperare bilaterală, aşa cum este cazul şi pe teritoriul african, mai ales în Republica Centrafricană, în cadrul Misiunii Europene de Formare (EUTM/CAR)", a spus Ramis.Ea a subliniat că România a beneficiat întotdeauna de o atenţie specială din partea "verişoarei sale Franţa, iar astăzi, ca şi acum 100 de ani, Franţa acordă un interes deosebit pentru securitatea României"."De acum, România, Franţa şi Statele Unite continuă, prin numeroase operaţiuni, să lupte împreună pentru menţinerea păcii, pentru protejarea oamenilor şi împotriva terorismului, dar, de asemenea, pentru a arăta determinarea şi coeziunea Alianţei Nord-Atlantice pe Flancul estic. Aceste fotografii ne arată magnitudinea sacrificiilor pe care ţările noastre au fost gata să le facă. Ele ne amintesc că relaţiile dintre ţările noastre sunt extrem de puternice şi că şi astăzi ţările noastre trebuie să se unească pentru a face faţă provocărilor contemporane cu care ne confruntăm", a mai afirmat Michele Ramis.Ambasadorul SUA la Bucureşti a declarat, la rândul său, că sprijinul acordat în Primul Război Mondial prin suportul dat acţiunilor Crucii Roşii Americane a reprezentat primul efort major militar în a ajuta România.Hans Klemm a spus că este adevărat că asistenţa şi suportul pe care l-au dat SUA ţării noastre în Primul Război Mondial nu se compară cu cel al Franţei, prin misiunea Berthelot, dar, cu toate acestea, acum 100 de ani, a reprezentat un moment care a pus bazele unei relaţii foarte puternice, unei alianţe în cadrul NATO cu Franţa şi cu România şi, bineînţeles, pe cele ale Parteneriatului strategic SUA - România."Acum, când sărbătorim 100 de ani de prietenie între SUA şi România şi alianţa cu Franţa, fotografiile pe care le vedem astăzi stau mărturie pentru legătura între ţările noastre şi sper că arată puterea şi continuitatea acestei relaţii", a afirmat diplomatul american.Vicepremierul Ana Birchall s-a declarat onorată de participarea la un eveniment care reprezintă o adevărată lecţie de istorie."Trecutul este extrem de important ca să înveţi din trecut pentru a clădi prezentul şi, mai ales, viitorul. Nu puteam să fiu mai norocoasă ca, într-o asemenea seară, să pot să sărbătoresc împreună cu dumneavoastră file din istoria României, din parteneriatele strategice pe care România le are cu doi aliaţi strategici, doi parteneri strategici - Statele Unite şi Franţa. Mă uitam la aceste fotografii care arată nu numai determinarea, patriotismul, onoarea, demnitatea pe care haina militară o reprezintă, dar şi curajul şi vrednicia şi patriotismul celor care au fost alături, aşa cum sunt şi în zilele noastre în teatrele de operaţiuni, români, francezi, americani", a spus Birchall.Deputatul PSD Dorel Căprar a subliniat că expoziţia "aduce la lumină unele dintre cele mai importante evenimente care au marcat pozitiv relaţiile României cu Franţa şi Statele Unite"."Cu toţii cunoaştem numele generalului Berthelot, cu toţii ştim de ceea ce preşedintele american Woodrow Wilson a făcut pentru cauza noastră naţională. Cu toţii am văzut, cândva, imaginile cu Regina Maria, Regina soldat a României, în spitalele sau cantinele Crucii Roşii Americane sau alături de militarii francezi pe frontul din Moldova. Aceste momente din trecut trebuie însă amintite şi reamintite ori de câte ori avem ocazia nu numai pentru a cinsti memoria celor care au contribuit la rezistenţa Armatei române şi a statului român în acele momente dramatice ale anului 1917, a celor care şi-au adus contribuţia la întregirea României, dar şi pentru a învăţa noi, cei din prezent, anumite lecţii. Pentru mine, istoria acelor vremuri înseamnă, peste timp, unitate occidentală reprezentată de cele două mari naţiuni şi democraţii - Franţa şi Statele Unite. În momente tulburi, aceste două mari naţiuni, astăzi parteneri strategici ai României, au ştiut să fie alături, unite, pentru salvarea Europei şi pentru libertatea popoarelor. (...) O altă lecţie a reamintirii acestor evenimente este şi importanţa spaţiului românesc pentru securitatea europeană, iar acum euroatlantică. Vă invit ca privind aceste imagini şi mai ales hărţile să reflectăm la ce ne poate învăţa istoria pe noi, românii, şi pe dumneavoastră francezii şi americanii acum când vorbim tot mai mult de reforma securităţii europene şi transatlantice", a afirmat Căprar.O prezentare a expoziţiei a fost făcută de Ştefan Popescu, profesor la SNSPA şi doctor în istoria relaţiilor internaţionale, în calitate de iniţiator al proiectului.La eveniment au mai participat parlamentari şi foşti parlamentari, reprezentanţi ai corpului diplomatic acreditat la Bucureşti, precum şi ofiţeri ai Armatei Române.