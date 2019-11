Amenințată cu excluderea din PSD, Ana Birchall se apără: 'Mi-am respectat jurământul depus cu mâna pe Biblie și pe Constituție, asigurând domnia legii'

Fostul ministru al Justiției Ana Birchall, care riscă excluderea din PSD, reiterează miercuri pe Facebook că a părăsit instituția pe care a condus-o în ultimele șase luni „cu fruntea sus”. Totodată, ea susține că în toată această perioadă a simțit că Ministerul Justiției „s-a aflat sub asediu, fiind ținta diverselor interese”. De asemenea, ea afirmă că pe perioada cât a fost ministru al Justiției și-a respectat „jurământul depus cu mâna pe Biblie și pe Constituție, asigurând domnia legii, respectul față de lege și recâștigarea încrederii românilor în actul de justiție”.

„Va multumesc tuturor pentru mesajele transmise in aceste zile, mesaje care, cu siguranta, mi-au atins sufletul!

Va doresc tot ce este mai bun si mai frumos pentru voi si persoanele dragi voua!

Asa cum am spus si ieri, am plecat de la Ministerul Justiției cu fruntea sus.

Așa cum am promis încă de la preluarea funcției, în data de 25 aprilie 2019, am gestionat agenda ministerului cu echilibru, seriozitate și profesionalism, alături de colegele și colegii mei din Ministerul Justiției, cu conștiința faptului că am acționat întotdeauna cu onestitate și bună credință.

Au fost șase luni intense, o perioadă deloc ușoară, de multe ori simțind că Ministerul Justiției s-a aflat sub asediu, fiind ținta diverselor interese. Și chiar dacă de multe ori ne-a trecut glonțul pe la ureche, am reușit să prevenim activarea Articolului 7 din Tratatul UE.