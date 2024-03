Amenințarea nucleară, tot mai aproape de teritoriul NATO. Vladimir Putin își arată mușchii în prima zi a alegerilor

Vineri, 15 martie, în Rusia are loc prima zi de vot în cadrul alegerilor prezidențiale. Este pentru prima dată când un astfel de scrutin are loc în Rusia pe parcursul a trei zile. El începe pe 15 martie și se încheie cu ziua principală a alegerilor duminică, 17 martie.

La ora 23:00, pe 14 martie, votul a început în estul Rusiei - în Ciukotka și Kamciatka.

Secţii de votare vor fi, de asemenea, deschise pe teritoriile ocupate de Rusia în Ucraina - pe teritoriul regiunilor Zaporojie, Herson, Donețk și Lugansk, precum și în Crimeea anexată.

Locuitorii din teritoriile Ucrainei, controlate de autoritățile rusești, au precizat că au fost obligați să participe la vot.

