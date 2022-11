Americanii au reușit! Racheta Artemis 1 a decolat spre Lună/ Video

Mega-racheta misiunii Artemis 1 către Lună a decolat.

Artemis 1 se deplasează cu mai mult de 5.000 de mile pe oră.

Toate motoarele sunt la turaţie maximă.

După două încercări eşuate în această vară, NASA urma să lanseze noua sa mega-rachetă către Lună în această vară pentru misiunea Artemis 1.

La cincizeci de ani de la ultima misiune a programului Apollo, misiunea Artemis 1 nu va lua astronauţi la bord. Ea are drept scop să verifice dacă capsula Orion, aflată în vârful rachetei, este sigură pentru a transporta un echipaj în viitor.

