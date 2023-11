Americanii se pregătesc de extinderea conflictului - Un submarin nuclear a ajuns în Orientul Mijlociu odată cu șeful CIA

Identitatea submarinului nu a fost dezvăluită și nu se știe dacă este unul dintre cele patru submarine care transportă rachete de croazieră Tomahawk sau dintre cele 14 submarine care transportă rachete balistice Trident-II, dar este totuși un plus semnificativ pentru forța de descurajare americană în regiune și pentru capacitatea de a ataca dacă este necesar.

Între timp, în New York Times, s-a raportat anterior că, în urma anunțului vizitei care trebuia să aibă loc săptămâna aceasta - șeful CIA, William Burns, a ajuns deja în Israel. Se așteaptă ca Burns să poarte discuții privind continuarea luptelor împotriva Hamas și problema răpiților.

În timp ce submarinele din clasa Ohio au propulsie nucleară și multe dintre ele transportă arme nucleare, altele transportă doar rachete de croazieră și sunt destinate să fie desfășurate cu forțe pentru operațiuni speciale, ceea ce nu lasă să se știe dacă submarinul care operează acum în Orientul Mijlociu transportă rachete balistice nucleare.

Comandamentul Central a publicat separat o imagine a unui bombardier B-1 cu capacitate nucleară care operează, de asemenea, duminică în Orientul Mijlociu.

Ultima dată când SUA a dezvăluit că are un submarin cu propulsie nucleară în regiune a fost în urmă cu un an, când șeful Comandamentului Central, generalul Michael Kurilla, a inspectat public USS West Virginia, care se afla într-o locație nedeclarată pe mare, relatează CNN.

On November 5, 2023, an Ohio-class submarine arrived in the U.S. Central Command area of responsibility. pic.twitter.com/iDgUFp4enp