Analiști din Occident: Belarusul ar putea invada Ucraina prin nord-vest, totul pentru a bloca aprovizionarea cu arme

Belarusul ar putea declanșa o invazie în nord-vestul Ucrainei, totul pentru a bloca aprovizionarea cu arme și muniții pentru Forțele Armate ale Ucrainei, atrag atenția analiștii occidentali. Orașul Luțk va fi primul lovit, iar apoi Lviv, susțin aceștia.

În context trebuie precizat că oraşele din nordul Ucrainei, situate la frontiera cu Belarus, iau măsuri pentru a preîntâmpina o eventuală intervenţie terestră a forţelor militare belaruse, a declarat, luni, pentru AGERPRES, primarul oraşului Jitomir, Serhiy Suhomlyn. Acesta susţine că oraşul se apără pe trei linii, fiind constituite puncte de apărare la zeci de kilometri de centrul localităţii. "Noi suntem foarte aproape de graniţa cu Belarus. Oraşul Jitomir se pregăteşte de o posibilă intervenţie din partea Belarusului. Am început practic acest lucru a doua zi. Aţi văzut cât de multe s-au făcut în oraş în acest sens. În jurul oraşului au fost ridicate multe puncte de apărare şi momentan a treia linie de apărare este finalizată. Are zeci de kilometri în jurul oraşului. Cel mai mare pericol îl reprezintă sistemele de artilerie, sistemele rachetelor GRAD. Am văzut ce efecte dezastruoase au produs în Cernihiv, Sumî şi Mariupol, când, prin intermediul acestor rachete care nu sunt controlabile, s-au produs pagube în zone civile. Înţelegând distanţa faţă de Belarus, formăm aceste linii de apărare la câţiva zeci de kilometri de centrul oraşului Jitomir", a afirmat Suhomlyn.

Declaraţiile primarului vin în contextul în care există informaţii potrivit cărora la graniţa dintre Belarus şi Ucraina ar fi amenajate eventuale zone de acces ale militarilor belaruşi spre teritoriul ucrainean. Presa din Belarus a publicat, duminică, informaţii şi imagini despre un pod plutitor peste râul Pripyat, în oraşul Petrikov, din regiunea Gomel, spre raionul Lelciţk, care se află la graniţa cu regiunea Rivne din Ucraina. Totodată, primarul arată că, de la începutul războiului, în oraşul Jitomir au decedat nouă persoane civile, iar alte 16 au fost rănite. De asemenea, 40 de case au fost distruse de bombardamente.

Avertisment și de la Ministerul Apărării din Ucraina

Ministerul Apărării din Ucraina susține că au fost înregistrate semne de pregătire a Forțelor Armate ale Republicii Belarus pentru invadarea directă a teritoriului Ucrainei. „Au fost înregistrate semne de pregătire a forțelor armate ale Republicii Belarus pentru invadarea directă a Ucrainei. Forțele de apărare ale statului nostru sunt gata să le respingă”, a precizat pe Facebook, ministerul Apărării din Ucraina, relatează Ukriform.

Ucraina consideră că există un risc ridicat ca un atac asupra regiunii Volîn din vestul Ucrainei să fie lansat din Belarus, a declarat duminică biroul preşedintelui Volodimir Zelenski, citând armata, relatează Mediafax.

Invazia rusă s-a concentrat în principal asupra zonelor din nordul, sudul şi estul Ucrainei. Totuși, mai multe rachete au lovit săptămâna trecută baza militară din Yavoriv, în apropiere de graniţa cu Polonia.

Nu este clar dacă Ucraina a văzut ameninţarea unui atac asupra Volîn din partea forţelor ruseşti sau a armatei belaruse, care până în prezent nu şi-a angajat public trupe pentru a sprijini Rusia, relatează Reuters.

Belarsul a negat în repetate rânduri că ar vrea să invadeze Ucraina, președintele Alexander Lukașenso susținând că vrea pace în regiune.