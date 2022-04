Analiză: 'Companiile caută clădiri cu zone verzi pentru încurajarea revenirii angajaţilor la birou'

Companiile au început să implementeze planurile de revenire progresivă a angajaţilor la birou, iar în domeniul imobiliar există deja o preocupare constantă pentru sustenabilitate, arată o analiză publicată, marţi, de o companie specializată în servicii imobiliare oferite mediului antreprenorial.

Potrivit documentului, sustenabilitatea se traduce prin clădiri eficiente energetic, cu sisteme geotermale incluse, pentru a răci/încălzi întreaga clădire, sau birouri cu cât mai multă lumină naturală.

"După o perioadă lungă în care interacţiunile sociale au fost la un nivel scăzut iar coeziunea echipelor a avut de suferit, facilităţile oferite de noile business-parcuri din Bucureşti care oferă zone verzi în curtea interioară sau pe terasele generoase reprezintă motive în plus pentru încurajarea revenirii la birou a angajaţilor. Totodată, au apărut concepte ca forest bathing, care înseamnă să înmagazinezi toată experienţa olfactivă din jurul tău când eşti într-o pădure, să miroşi flori, să simţi vântul, să auzi triluri de păsări, să guşti fructele de pădure, sau public wellness spaces, spaţii create în interiorul clădirilor care să amintească de bunăstare, pauze şi natură, eventual chiar cu o ieşire suplimentară spre mediul exterior, într-o zonă de parc sau spaţiu verde", menţionează ESOP.

Conform sursei citate, U-Center este un exemplu de business park din Bucureşti care oferă un acces facil atât la spaţiile verzi din interiorul proiectului, cât şi la cele două parcuri aflate în proximitate: Parcul Tineretului şi Parcul Carol. Astfel, cei care doresc ca, înainte sau după orele de lucru, să se plimbe în natură au la dispoziţie pentru jogging turul parcului (2,1 km), turul lacului (1,4 km) sau turul mausoleului (1,2 km).

Un alt exemplu este One Cotroceni Park, un proiect imobiliar axat pe regenerare urbană, cu zone verzi, piste de alergare în aer liber, piscină, pe lângă restul de facilităţi care completează complexul. De asemenea, clădirea oferă şi grădini suspendate pe cinci niveluri şi mai multe spaţii verzi, potrivit Agerpres.ro.

De asemenea, J8 Office Park, un parc nou de afaceri livrat în timpul pandemiei, şi care pune accent tot pe spaţiile verzi, este situat în partea de nord a Capitalei, foarte aproape de zona Romexpo. Cele două clădiri au mai multe terase exterioare şi terase pe acoperiş, dar şi facilităţi pentru biciclişti.

"AFI Tech a finalizat în acest an faza a doua de construcţie. Complexul oferă 5.000 mp de spaţii verzi şi este dezvoltat în stil campus IT&C, într-un complex urban care pune la dispoziţie angajaţilor la exterior grădini verzi, inclusiv zone de fântâni care completează spaţiul. Sema Parc, situat în partea de vest a Capitalei, urmează să livreze în acest an încă două corpuri de clădire, Oslo şi London, care astfel vor completa stocul de spaţii de birouri clasa A deja existent în parcul de afaceri. Dezvoltatorul a gândit tipologia business parcului cu spaţii deschise cu scopul de a crea un mediu pietonal atractiv. Diverse scuaruri, zona verde generoasă din centru, precum şi o zonă pietonală largă de-a lungul Splaiul Independenţei sunt destinate celor care vor să facă mişcare în aer liber. În plus, o buclă pietonală este condusă în jurul parcului central pentru mers cu role, cu bicicleta sau pe jos", relevă analiza de specialitate.

ESOP este una dintre companiile de referinţă în piaţa imobiliară din România. Din 2013, compania a devenit membru afiliat al CORFAC International - Corporate Facility Advisors - o alianţă de companii imobiliare antreprenoriale angajate să ofere servicii de calitate la nivel local, naţional şi internaţional.

CORFAC International oferă servicii imobiliare cu o acoperire în 61 de locaţii din America de Nord şi în mai mult de 24, în alte ţări pe plan internaţional, cu peste 8.500 de tranzacţii anual, cuprinzând 55 milioane mp, evaluate la peste 5,2 miliarde de dolari.