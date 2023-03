ANAT pune problema în mod neașteptat privind voucherele de vacanță acordate angajaților de la privat

Extinderea voucherelor de vacanţă suportate de stat şi pentru angajaţii din sectorul privat reprezintă o investiţie benefică ce va accelera atingerea obiectivului de 10% din PIB din turism şi va elimina şi discrepanţa dintre sectoarele public şi privat, susţin reprezentanţii Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), scrie Agerpres.

ANAT spune că așa se reduc discrepanțele dintre sectorul public și cel privat

"ANAT salută iniţiativa legislativă a Senatului privind emiterea de vouchere de vacanţă suportate din impozitul pe veniturile salariale pentru angajaţii din sectorul privat, măsură care va elimina discrepanţa dintre sectoarele public şi privat. Această iniţiativă este susţinută de către toate organizaţiile profesionale şi patronale din turism", se arată într-un comunicat al asociaţiei.

Potrivit sursei citate, voucherele de vacanţă au ajutat angajatorii privaţi să îşi motiveze mai bine angajaţii şi sunt foarte importante în contextul lipsei acute de personal. Fiscalitatea aferentă salariilor este excesivă în România, taxele pe salarii fiind printre cele mai mari din Europa, de aceea, un beneficiu precum voucherele de vacanţă, cu avantajele fiscale aferente, este binevenit.

"Această temă, a eliminării discrepanţelor de tratament între angajaţii la stat şi cei din economia reală, a fost lansată de mine în mediul public în urmă cu circa doi ani. Dacă în cazul primilor, această facilitate "li se cuvine" doar prin fişa postului, în cazul celorlalţi, orice avantaj extrasalarial este legat de performanţă şi de capacitatea şi disponibilitatea angajatorului de a susţine financiar acest avantaj, care chiar dacă are facilităţi fiscale, reprezintă tot o cheltuială. În debutul dezbaterii din Senat am apreciat promptitudinea cu care a fost transpusă într-un proiect legislativ această idee, proiect care pare să aibă susţinere din toate direcţiile: atât din zona decizională, cât şi din cea antreprenorială şi din cea sindicală. Am insistat apoi, cu argumente, că finanţarea proiectului nu este propriu zis o cheltuială în plus pe seama bugetului statului, ci mai degrabă o investiţie a statului, cu multiple efecte benefice pe termen scurt şi mediu", subliniază Dumitru Luca, preşedintele ANAT.

Asociaţia patronală consideră că emiterea voucherelor de vacanţă, inclusiv pentru mediul privat, va aduce o serie de avantaje. Astfel, circa jumătate din sumele alocate se întorc direct la buget, prin impozitele, taxele şi contribuţiile suplimentare generate în sarcina operatorilor din turism şi servicii conexe şi va continua procesul "albirii" afacerilor mici din turism, care dacă nu s-au licenţiat până acum, o vor face cu siguranţă pentru a accede la acest program, şi implicit vor genera noi venituri bugetare.

De asemenea, sumele respective antrenează după ele şi alte sume în sporirea bugetului de vacanţă, care astfel se cheltuie în România şi nu în alte ţări, vor fi atrase noi investiţii în turism, se vor crea noi locuri de muncă şi comunităţile locale se vor dezvolta mai puternic. O altă parte vor diminua costurile cu sănătatea, ca efect indirect al refacerii forţei de muncă prin accesul la vacanţă şi va contribui la fidelizarea forţei de muncă de către angajatori.

Potrivit ANAT, voucherele de vacanţă pentru mediul privat vor contribui la creşterea ponderii turismului şi activităţilor conexe în PIB, la un nivel mai apropiat de cel al mediei din Europa şi de potenţialul uriaş al României. Studiile realizate împreună cu Academia de Studii Economice (ASE) şi Academia Română au relevat că 1 leu generat în voucherele de vacanţă generează 1,12 lei venituri la buget şi 1,51 lei în PIB.

Pe de altă parte, reprezentanţii ANAT susţin că pe plan social există încă mulţi angajaţi care nu-şi permit o vacanţă, o situaţie similară întâlnindu-se în anii trecuţi şi la unii angajaţi din sistemul de stat, iar efectele pozitive ale acestui program sunt de necontestat.

"Am făcut mai multe analize discutând cu angajaţi, angajatori, confederaţii sindicale, operatori din turism, autorităţi. A rezultat că voucherele de vacanţă sunt un proiect bun, susţinut inclusiv de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) şi Organizaţia Mondială a Turismului (OMT), doar că varianta propusă acum repară în plus o discrepanţă între angajaţii privaţi şi cei bugetari. Taxele pe salarii în România sunt cele mai mari din Europa. În Uniunea Europeană, taxarea muncii este la 26-27%, pe când la noi, numai CAS-ul este de 25%. Acordarea voucherelor de vacanţă reduce povara fiscală pe muncă, în condiţiile în care este extrem de greu să motivăm angajaţii din România şi suntem nevoiţi să importăm forţă de muncă din Asia", a declarat Adrian Voican, vicepreşedinte ANAT şi coordonatorul proiectului "vouchere de vacanţă" în Alianţa pentru Turism (APT).

ANAT a propus păstrarea notei actului normativ - de reglementare, şi nu de instituire a unor noi obligaţii - prin eliminarea prevederii din proiect care obligă, sub sancţiune, operatorii economici, să depună într-un anumit termen liste ale salariaţilor. Scopul legii este bine conturat, respectiv să creeze cadrul legal prin care angajaţii să poată beneficia de vouchere de vacanţă, de prima de vacanţă şi de bilete de odihnă. Piaţa va regla investiţiile, preţurile şi vor fi selectaţi acei prestatori care vor oferi calitate.

"La ora actuală, în România sunt peste 20.000 de unităţi turistice clasificate, deci turiştii au de unde alege. Ca atare, extinderea voucherelor de vacanţă suportate de stat şi pentru angajaţii privaţi reprezintă o investiţie benefică ce va accelera atingerea obiectivului de 10% din PIB din turism", se menţionează în comunicat.

În opinia reprezentanţilor Asociaţiei patronale, voucherele de vacanţă au stimulat investiţiile şi datorită acestora s-a dublat numărul de unităţi de cazare clasificate în ultimii 10 ani. Multe pensiuni au trecut din zona "gri" în zona fiscalizată a turismului, întrucât toate operaţiunile legate de vouchere se decontează prin bancă şi sunt raportate în e-factură relevă sursa citată.

"Statul a înţeles că voucherele de vacanţă nu reprezintă o cheltuială, ci o investiţie rentabilă, că banii respectivi rămân în ţară, nu sunt cheltuiţi pe vacanţe în străinătate. Şi că la fiecare 1450 lei achitaţi cu vouchere de vacanţă, turiştii mai adaugă şi o contribuţie proprie medie de circa 1000 lei atunci când achiziţionează un pachet turistic. Cert este că mulţi angajaţi din zona privată se consideră discriminaţi şi susţin că "plătesc prin taxele lor şi vacanţe pentru bugetari", în timp ce ei nu beneficiază de acest stimulent. De aceea, acest proiect de lege este binevenit", mai transmit reprezentanţii ANAT.

Cu toate acestea, angajaţii din zona privată au primit în ultimii ani vouchere în număr mic, acestea nefiind încă destul de atractive pentru patronii români. Fie pentru că bugetele nu permit acest supliment de cost, care presupune şi impozit pe venitul angajatului de 10%, fie că opinia publică vorbeşte mult mai mult de voucherele acordate angajaţilor la stat şi mulţi nu ştiu că şi privaţii pot acorda aceste vouchere. Prin adoptarea acestei legi va exista o reparaţie şi o uniformizare a proiectului pentru întreaga economie şi lucrurile vor intra pe un făgaş normal, se arată în comunicatul ANAT.

2023 este al cincisprezecelea an în care pot fi emise vouchere de vacanţă în România, introduse iniţial prin Ordonanţa 8/2009, la iniţiativa ANAT. Voucherele de vacanţă sunt prevăzute a fi acordate pentru angajaţii din domeniul public pentru o perioadă de 5 ani - 2022-2026 (conform OUG 131/2021).