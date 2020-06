Anca Alexandrescu: Liviu Dragnea este gata să intre în greva foamei!

Fosta consilieră a lui Liviu Dragnea, Anca Alexandrescu, a anunțat la Realitatea PLUS că fostul lider PSD va intra în greva foamei dacă Penitenciarul Rahova, unde este încarcerat, nu-i acorda din nou dreptul din muncă. Reamintim că fostului lider PSD i s-a interzis dreptul la muncă în penitenciar ca pedeapsă pentru interviul difuzat în această săptămână la Realitatea PLUS.

"In continuare i se pune pumnul in gura, nu i s-a dat voie sa vorbeasca, acum i s-a luat dreptul la munca si m-a rugat sa transmit public ca daca nu vor reveni asupra acestui abuz va intra in refuz de mancare", a declarat Anca Alexandrescu la Realitatea PLUS.

"Sa stiti ca Realitatea PLUS este scoasa din grila in momentul in care este difuzat interviul cu Liviu Dragnea in penitenciar. Restrictioneaza accesul la Realitatea Plus pentru ca detinutii sa nu vada interviul", a adăugat aceasta.