Anchetă la Căminul de vârstnici din Focşani, după ce o angajată l-a acuzat pe şeful ei că ar fi sechestrat-o şi ar fi lovit-o, cerându-i să aibă relaţii sexuale

Corpul de Control al primarului din Focşani face o anchetă la Căminul pentru Persoane Vârstnice, instituţie subordonată municipalităţii, după ce o angajată l-a acuzat pe şeful căminului, care este preot, că ar fi sechestrat-o şi lovit-o la serviciu, cerându-i să aibă relaţii sexuale cu el. Primarul Focşaniului anunţă că, dacă în urma anchetei acuzaţiile vor fi demonstrate, vinovaţii vor trebui să-şi dea demisia, scrie News.ro.

Ancheta Corpului de Control al primarului Focşaniului a început după ce o angajată a Căminului pentru Persoane Vârstnice Focşani şi-a acuzat şeful că ar fi sechestrat-o şi lovit-o la serviciu. Mai mult, acesta i-ar fi spus că trebuie să întreţină cu el relaţii intime.

În urma acestor acuzaţii, primarului Focşaniului, Cristi Misăilă, a anunţat, printr-un comunicat de presă, că a cerut să se facă o anchetă.

"Deşi sunt în concediu, am luat la cunoştinţă cu surprindere şi tristeţe de presupusele evenimente ce ar fi avut loc la Căminul de bătrâni. Tocmai de aceea, am dispus de urgenţă o anchetă din partea Corpului de Control pentru verificarea celor întâmplate. Totodată, ţin să menţionez că nu susţin şi mă dezic de astfel de fapte, care nu au ce căuta în nicio instituţie, fie ea publică sau privată. Dacă toate acestea se vor dovedi a fi adevărate, precizez încă de pe acum că voi cere în mod public demisia celor vinovaţi. Totodată, până la finalizarea anchetei interne, solicit tuturor celor implicaţi să se abţină de la alte comentarii sau declaraţii publice, care sunt de natură să păteze în mod nemeritat imaginea instituţiei. Iar dacă la final verificările vor arăta că există persoane care se fac vinovate de fapte penale, personal voi solicita organelor de anchetă să preia cazul astfel încât persoanele în cauză să suporte rigorile legii", a transmis primarul din Focşani.

Femeia a declarat, pentru presa locală din Vrancea, că directorul căminului, Cătălin Ifrim, ar fi venit luni dimineaţă, în jurul orei 4.30, ar fi alungat paznicul din clădire şi ar fi chemat-o la el în birou. Angajata s-a dus în biroul directorului, iar acesta i-a spus să meargă în biroul de protocol, sub pretextul că ar avea ceva important de discutat. După ce au intrat în birou, directorul ar fi încuiat uşa şi ar fi luat-o la întrebări cu privire la presupuse fapte ale colegului său de tură. Femeia ar fi negat, iar atunci directorul ar fi trecut la ameninţări. Mai mult, femeia susţine că şeful i-ar fi cerut să întreţină relaţii intime cu el, a bruscat-o, a tras-o de păr şi a ameninţat-o cu pierderea locului de muncă.

"M-am dus la el în birou şi mi-a spus să mergem în biroul de protocol, acolo unde noi, simplii angajaţi, nu avem voie să intrăm şi nici măcar să batem la uşă. Am intrat şi a încuiat uşa. Mirosea a alcool şi mi-a zis să bem o cafea. Apoi mi-a cerut să spun tot ce ştiu despre colegul meu, mi-a vorbit urât, l-am refuzat şi mi-a luat telefonul mobil. S-a dezbrăcat de cămaşă şi de pantaloni în faţa mea, m-a lovit şi mi-a cerut să întreţin relaţii cu el. Mi-a spus că mă va da afară şi nu am şanse de scăpare dacă nu o să declar ce-mi spune el despre colegul meu. Mi-a prins mâna dreaptă, mi-a răsucit-o la spate, m-a tras de păr, m-a pus în genunchi. M-am speriat foarte tare. Mi-a spus că noi, cei care ne-am angajat fără să dăm bani, trebuie să plătim în natură. Am fost şocată şi am stat în teroarea asta până pe la ora 9.00. Afară mă aştepta prietenul meu, care îmi trimitea mesaje. După mai multe apeluri ale doamnei Corina (psiholog - n.r.), domnul director s-a îmbrăcat şi a ieşit, cerându-mi şi mie să ies în aşa fel încât să nu mă vadă nimeni. Era fără cămaşă şi cu blugii în vine. Am fugit pe scări, m-am întâlnit cu colegii mei, m-au văzut că plângeam. Am leşinat. Au fost ore întregi de traumă. Era în jur de ora 9.00, iar eu trebuia sa fiu acasă la 7 dimineaţa", a declarat femeia presei locale.

Femeia a afirmat că ar fi luat legătura inclusiv cu primarul Focşaniului, căruia i-a relatat cele întâmplate.

"Am vorbit inclusiv cu primarul şi mi-a spus că, dacă nu e vorba de un viol, nu e cazul de alte probleme. M-a întrebat dacă sunt una dintre amantele şefului de centru şi vreau să mă răzbun pe el, după care mi-a spus să-l informez şi pe el dacă vreau să ajung la presă. Eu nu vreau bani, nu vreau nimic, fac acest demers pentru ca acest şef de centru să se poarte normal cu noi, cu angajaţii. Colegii mei sunt speriaţi şi mulţi nu vor să vorbească”, a mai spus femeia.

Directorul Căminului de Bătrâni din Focşani, Cătălin Ifrim, nu a putut fi contactat. El slujeşte ca preot la biserica de lângă Şcoala Gimnazială Nr. 7 din Focşani.