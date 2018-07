Anchetă la Spitalul din Buzău: Acuzații de malpraxis

Familia unui bărbat care a fost operat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău şi a avut numeroase probleme de sănătate după intervenţia chirurgicală acuză doi medici de malpraxis. Conducerea Spitalului Judeţean Buzău, dar şi Poliţia au demarat verificări, fiind deschis un dosar penal, potrivit news.ro.

Un bărbat de 71 de ani a fost operat în luna decembrie a anului trecut la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău de o afecţiune gravă a colonului primind asigurări că totul va fi bine. Timp de 6 luni bărbatul a trecut prin numeroase internări, dat fiind că starea sa de sănătate nu era deloc bună prezentând sângerări dar şi senzaţie de saţietate care nu îi dădeau voie să mănânce.

„Simţea dureri de burtă foarte mari, mânca foarte puţin se umfla şi la oricine mergeam îmi spunea că asta e boala. A făcut tot felul de analize dar nu ştiau de ce se simte aşa” spune soţia bărbatului.

În noaptea de vineri spre sâmbătă soţia bărbatului a chemat salvarea când a observat că bărbatului îi iese din stomac o bucată de material textil. Medicii de pe ambulanţă i-au recomandat bărbatului să taie bucata de faşă şi l-au transportat la spital. Aici medicul de garda l-a curăţat pe bărbat în zona orificiului pe care acesta îl are în peretele stomacal şi l-a trimis acasă.

„I-am dat ceaiuri crezând că e constipat, iar vineri spre sâmbătă a ieşit bandajul acela sub forma unui sul lung de aproximativ 40 de centimetri. Asistentul de pe salvare mi-a zis că nu a mai pomenit aşa ceva. I-am tăiat aia ca să îi pot pune punga şi am plecat la spital. După ce a fost curăţat, doctorul mi-a spus că pot să îl iau acasă iar în foaie nu a scris nimic. Cred că a făcut asta ca să îşi acopere colegul” a mai spus soţia bărbatului.

Medicul Valentin Minică care era de garda în noaptea când a ajuns la spital bărbatul de 71 de ani recunoaşte că a greşit că nu a scris în foaie ce a scos din stomacul pacientului dar spune că nu a realizat despre ce era vorba.

„Greşeala mea este că nu am consemnat ce am găsit acolo însă eu am făcut doar o manevră nechirurgicală de îndepărtare a unor materii fecale. Eu nu ştiu ce a fost acolo. Am folosit mănuşi şi o compresă dar nu ştiu ce a fost acolo. Am omis, am îndepărtat fecalomul şi i-am spus pacientului că poate merge la domiciliu pentru că nu am tăiat, nu am cusut, nu am făcut nimic”, spune medicul Valentin Minică.

La rândul său medicul Cătălin Bostan, cel care l-a operat pe bărbat în decembrie 2017, spune că nu are ce să îşi reproşeze şi că, din punct de vedere chirurgical, acea compresă nu avea ce să caute acolo.

„Am înţeles de la familie că bărbatului i-ar fi ieşit din colon o compresă ceea ce din punct de vedere chirurgical nu se poate. Nu există, din punct de vedere operator, nicio posibilitate ca acea compresă să fi rămas acolo”, spune medicul Cătălin Bostan.

Familia bărbatului a sesizat spitalul, Colegiul Medicilor şi Poliţia care au demarat verificări.

”A fost depusă o sesizare, iar poliţiştii de laIinvestigaţii Criminale efectuează cercetări în acest sens. A fost întocmit dosar penal, iar la finalul cercetărilor dosarul urmează să fie înaintat unităţii de parchet competente”, a declarat purtatorul de cuvânt al IPJ Buzau, Mihai Draghiciu.

Şi spitalul a demarat o verificare a celor sesizate.