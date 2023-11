Andi Cristea: Metaverse nu reprezintă doar viitorul internetului, ci și viitorul experiențelor umane mediate de tehnologie

Deputatul PSD, Andi Cristea, raportor al Consiliului Europei pentru Metaverse, anunță o întâlnire foarte interesantă și fructuoasă cu Ahmed Patel, șeful Departamentului pentru securitate și afaceri externe din Ambasadei Marii Britanii la București. Cei doi oficiali au discutat despre Fenomenul Metaverse și impactul acestuia asupra ” experiențelor umane mediate de tehnologie”.

”M-am întâlnit astăzi cu Ahmed Patel, șeful departamentului pentru securitate și afaceri externe din Ambasada Regatului Unit la București.

Mă bucur de interesul manifestat de colegii britanici față de Metaverse şi tehnologiile emergente! Am prezentat elementele principale din memorandumul introductiv, recent desecretizat la Strasbourg, evidențiind principalele riscuri și oportunități aduse de tehnologia realităților imersive.

Cu această ocazie, am adresat mulțumiri pentru ospitalitatea oferită în iunie de Parlamentul Britanic, la Westminster, când sub egida Consiliului Europei am organizat o sesiune de audieri pe tema raportului privind tehnologia Metaverse.

De altfel, la începutul lunii noiembrie 2023, la Bletchley Park, Regatul Unit a organizat un Summit istoric privind Siguranța Inteligenței Artificiale.

Printre participanți s-au numărat Elon Musk, Vicepreședintele SUA, Kamala Harris, Prim-ministrul britanic Rishi Sunak, Secretarul General al ONU, Antonio Guterres, Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și Secretarul General al Consiliului Europei, Marija Pejčinović Burić, căreia, luna trecută, i-am prezentat liniile generale ale raportului pe Metaverse pe care îl coordonez.

Metaverse nu reprezintă doar viitorul internetului, ci și viitorul experiențelor umane mediate de tehnologie, oferind cele mai intense senzații de prezență activă prin separarea prezenței mentale de cea fizică. Această tehnologie va accelera toate fluxurile de interacțiune din societatea noastră.

O lume cu Metaverse nu este doar o lume tehnologizată, ci este o lume nouă!”, a scris parlamentarul roman pe pagina sa de Facebook.