Andrei Caramitru: 'Ciolacu are ceva, ce nu s-a mai văzut de mult! E player big time. Îi face pe toți!'

Andrei Caramitru a revenit în atenția publicului printr-o postare pe pagina sa personală de Facebook, într-un stil care îi este caracteristic. Cu toate acestea, ceea ce a surprins pe mulți este faptul că și-a exprimat aprecierea față de premierul Marcel Ciolacu. Caramitru jr. l-a lăudat pe acesta pentru curajul de a impune băncilor taxe și pentru modul în care l-a pus la punct pe cancelarul austriac, considerînd că l-a umilit public.

"Știu ca vai vai au crescut taxele pe ITiști si pe freelanceri si pe micro aueleu. Si mie mi-au crescut taxele of of. Credeți ca îmi convine … insa nu o sa mor de foame si nici ITiștii nu au probleme reale hai sa fim puțin serioși.

Unde însă e chestia foarte tare :

- a dublat peste noapte taxele pe bănci. Boom pe raiffeisen si Erste

- a crescut taxa de solidaritate pe energie. Booom major pe OMV

- a taiat o groaza de poziții de directori la stat si sleahta de soferi / consilieri / asistente. nu e încă suficient dar au fost loviti foarte foarte mulți. E haos printre sefii bugetari sa știți, sunt mai disperați decât IT-iștii… mai trebuie mulți pași dar măcar naibii e un început.

Bai si asta după ce a dat in cancelar de la Austria de l-a umilit public - ăla tace de 2 saptamani nu mai zice nimic aualeu e stres mare in Viena.

Pentru asta ai nevoie de cojones. Eu apreciez când ai asa ceva - tocmai asta lipsea de la băse încoace. Știu o sa urlati si o sa ma înjurați, ca vai au cum se poate. însă nu am ce face trebuie sa recunosc că MC e player big time. am impressed. Ii face pe toti. Ceilalți sunt vai de capul lor in comparație inclusiv grof.

(Ps : la cât am criticat eu PSD si la câte gaze mi-am luat pe 10 August numai pesedist nu puteți sa ziceți ca sunt)", scrie Andrei Caramitru.