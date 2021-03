Antrenorul echipei Poli Iaşi, Andrei Cristea, i-a cerut iertare arbitrului Radu Petrescu, după ce l-a jignit la meciul cu FC Voluntari, potrivit news.ro.

Cu o zi înaintea meciului de la Piteşti, cu FC Argeş, antrenorul echipei din Copou, Andrei Cristea, a participat la o conferinţă de presă, prilej cu care a anunţat că nu va mai fi antrenorul echipei după meciul cu FC Argeş.

"Din păcate au fost multe tensiuni care au apăsat pe umerii mei. Mi-a fost foarte greu să lucrez şi să obţin ceea ce mi-am dorit. Tocmai de aia, probabil, am avut şi momente în care am cedat, au fost momente în care nici eu nu m-am recunoscut din multe puncte de vedere. Aş vrea să-mi cer scuze faţă de Radu Petrescu şi faţă de opinia publică pentru că am avut nişte reacţii pe care nu trebuia să le am şi care vă garantez că nu se vor mai întâmpla", a declarat Andrei Cristea, potrivit site-ului oficial al clubului ieşean.

Arbitrul Radu Petrescu a scris în raportul întocmit după meciul Poli Iaşi - FC Voluntari că a fost insultat de antrenorul gazdelor, Andrei Cristea. Citește și: VIDEO 'LECȚIA' de TEROARE și UMILINȚĂ la adresa Poliției Române vine de la Gorj - Agenți amenințați și înjurați de RECALCITRANTUL unei comune, lăsat fără permis "Mai bine mureai la operaţie", este fraza consemnată în raportul arbitrului, potrivit digisport.ro. "Petrescule, fugi la vestiar, bă, infractorule!", i-a transmis Andrei Cristea lui Petrescu, după meci, conform imaginilor surprinse de camerele TV. Radu Petrescu a suferit în 2018 o operaţie pe creier pentru îndepărtarea unei tumori. Formaţia FC Voluntari a învins, luni, în deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Poli Iaşi, în etapa a XXV-a a Ligii I.

Cu o zi înaintea meciului de la Piteşti, antrenorul echipei din Copou, Andrei Cristea, a participat la o conferinţă de presă, prilej cu care a anunţat că nu va mai fi antrenorul echipei după meciul cu FC Argeş.