`Ucrainenii l-au capturat pe comandantul suprem al trupelor ruse din Ucraina` (Controversă)/ Detaliile unor dezvăluiri care au aprins internet-ul

O înregistrare video apărută pe platformele social media a declanșat speculații că forțele ucrainene l-ar fi capturat pe general-locotenentul Andrei Sișevoi, comandantul grupului militar „Vest” al armatei ruse.

Speculațiile au apărut după ce The Lviv Journal, pagina de Twitter a unui jurnalist străin aflat în Ucraina, a publicat o înregistrăre video care prezintă mai mulți militari ruși capturați în timpul ofensivelor lansate în ultimele zile de armata ucraineană în regiunea Harkov din estul Ucrainei.

Unul dintre aceștia, bărbatul care poate fi văzut chiar la finalul înregistrării și asupra căruia soldatul ucrainean care filmează se oprește timp de mai multe secunde, seamănă cu generalul Șișevoi, despre care Kommersant, cel mai mare cotidian financiar din Rusia, scria la sfârșitul lunii iulie că a fost numit la comanda grupului militar „Vest” ce luptă în zona de est a Ucrainei.

Administratorul paginii TheLvivJournal a revenit ulterior cu o altă postare în care afirmă că militarul este într-adevăr Șișevoi, dar că acesta s-a schimbat în uniforma unui locotenent pentru a încerca să scape nerecunoscut (el are pe umeri două stele argintii dispuse pe orizontală, însemnele unui locotenent-colonel în armata rusă).

Time will tell if its Gen. Andrei Sychevoi (Андрей Сычевой) that appears in the video. What i find intriguing is that 6 Ukrainian soldiers surround him & look at him as if he is the big fish, & they way he looks away from the camera (he surrendered after all)#lviv #kherson pic.twitter.com/1XoBrKkRry — TheLvivJournal (@LvivJournal) September 8, 2022

Informația a fost preluată ulterior de mai multe ziare ucrainene, inclusiv de jurnaliștii de la The Kyiv Post, acestea notând însă că informația capturării lui Șișevoi nu a fost deocamdată confirmată oficial de Ministerul Apărării sau Statul Major al Ucrainei.

Seems the orc that was shown in the video on his knees is Lieutenant General Andrei Sychevoi (Андрей Сычевой) commander of the "West" group. He changed into lieutenant uniform and attempted to escape unrecognized (that's why he looks away from the camera)#kherson #lviv #Крим pic.twitter.com/z7Ksxesbqi — TheLvivJournal (@LvivJournal) September 8, 2022

Nu toți observatorii străini ai războiului din Ucraina par însă convinși, chiar dacă informația privind presupusa capturare a comandantului a fost preluată inclusiv de unii analiști și jurnaliști occidentali.

De exemplu, analistul OSINT Oliver Alexander, un colaborator al ForeignPolicy, The WashingtonPost, DerSpiegel, Reuters și a altor publicații occidentale, spune că alunița foarte distinctivă văzută pe obrazul stâng al militarului ar fi de fapt sânge sau mizerie și că fotografia este înșelătoare din cauza calității sale slabe.

Consilierul prezidențial Mihailo Podoliak a declarat că în acest moment se fac verificări pentru a stabili dacă într-adevăr militarul capturat este comandantul grupului militar „Vest” al armatei trimise de Vladimir Putin în Ucraina pe 24 februarie.

Dacă informația se confirmă, acesta ar fi cel mai înalt ofițer al armatei ruse capturat de o putere străină de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial.