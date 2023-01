Andrew Tate, mesaj pe Twitter după ce a ajuns din arest la spital: 'Matrix m-a atacat. Greu de ucis'

Contul de Twitter al lui Andrew Tate a distribuit un articol care sugerează că el sau fratele său au fost duși la spital duminică, în timp ce se aflau în închisoarea din România.

Nu a fost clar cine a făcut postarea, întrucât Tate este încarcerat. Deși contul a sugerat că Tate a fost "atacat", presa română a sugerat o realitate mai banală, notează The Insider.

Postarea lui Tate a făcut legătura cu știri de la publicația românească Spy News, care a afirmat că unul dintre frați a fost trimis la spital în urma unui control medical de rutină în închisoare. Nu s-a specificat dacă era vorba despre Andrew sau despre fratele său Tristan.

La rândul său, Spy News a citat un reportaj de la Antena 3, afiliată CNN din România, în care jurnalista Carmina Pricopie este citată descriind faptul că fratele a fost trimis la un expert spitalicesc după examinarea medicală.

"Matrix m-a atacat", a scris pe Twitter. "Dar au înțeles greșit, nu poți ucide o idee. Greu de ucis".

Reportajul românesc nu conține nimic care să susțină afirmația că cineva a încercat să-l rănească pe Tate, mai notează sursa citată.

Contul lui Tate s-a referit în mod repetat la filmele "Matrix" în timp ce a postat afirmații vagi că ancheta este o conspirație împotriva lui.

Tate nu a răspuns în mod direct la acuzațiile de trafic de persoane. Avocatul său a susținut pentru site-ul de știri românesc Gândul că nu există alte dovezi în afară de declarațiile victimelor, dar nu a afirmat că Tate este nevinovat.

Frații au fost arestați în cadrul unei anchete privind traficul de persoane la 29 decembrie 2022, alături de două femei acuzate, de asemenea, de participare.

Grupul este acuzat că a exploatat femei pentru a produce filme porno pentru afacerea lor online, potrivit unei declarații văzute de Insider, care spune că Tate a folosit "metoda loverboy" pentru a recruta femei.

Tate și ceilalți au fost reținuți inițial pentru 24 de ore, perioadă pe care un tribunal din România a prelungit-o la 30 de zile. Autoritățile au confiscat mai multe mașini și proprietăți ale lui Tate și ale fratelui său, în timp ce ancheta este în curs de desfășurare.

