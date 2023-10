Andrey Rublev l-a învins pe Grigor Dimitrov și va juca finala de la Shanghai

Al cincilea favorit al turneului de tenis masculin de la Shanghai, Andrey Rublev, caută să câștige al doilea titlu ATP Masters 1000 din 2023. El l-a învins în semifinala competiției pe bunul său prieten, bulgarul Grigor Dimitrov și va juca finala împotriva plonezului Hubert Hurkacz.

Rublev s-a impus cu 7-6(7), 6-3, într-o confruntare extrem de fizică, și îl va înfrunta în finală pe polonezul Hubert Hurkacz (17 ATP), cel care l-a eliminat în cealaltă semifinală, pe americanul Sebastian Korda (26 ATP), scrie mediafax.ro.

Rublev a salvat o minge de set înainte de a câștiga primul act, la tie-break , după 76 de minute, iar apoi a revenit de la 0-2 în setul al doilea pentru a-și asigura locul în finala de duminică.

"Nu este ușor atunci când câștigi meciuri împotriva prietenilor, pentru că simți ambele părți", a reflectat Rublev, care se află la a patra sa finală de Masters 1000. "Te simți trist, dar în același timp vrei să câștigi. Este un amestec de sentimente", a mai spus rusul, citat de atptour.com.

Rublev a câștigat acum toate cele 10 seturi pe care le-a jucat în timpul turneului de la Shanghai. Jucătorul în vârstă de 25 de ani are 18-6 la turneele Masters 1000 în acest sezon, un bilanț care include și câștigarea primului său titlu la acest nivel la Monte-Carlo. În prezent pe locul cinci în ATP Live Race To Turin, Rublev își poate consolida și mai mult speranțele de calificare la ATP Finals dacă ridică trofeul la Shanghai.

"Mă gândesc doar să mă odihnesc și să încerc să mă recuperez pentru mâine, pentru că Hubi este atât de greu de înfruntat", a declarat Rublev despre confruntarea cu Hurkacz. "Este unul dintre jucătorii pe care nu vrei să îi înfrunți, pentru că poate învinge pe oricine. Cu stilul său de joc, cu felul în care servește, cu felul în care lovește mingea. Vom vedea, vreau doar să-mi iau timp să mă recuperez și să fiu cât mai [pregătit] posibil pentru mâine".

Polonezul, cap de serie numărul 16, l-a învins pe Sebastian Korda cu 6-3, 6-4, fără a se confrunta cu nicio minge de break. În schimb, polonezul a reușit câte un break în fiecare set, pentru a se impune cu ușurință în 77 de minute.

"Sunt foarte mulțumit de prestația mea de astăzi", a declarat Hurkacz, care a câștigat 85% (40/47) din puncte după primul său serviciu în confruntarea din semifinale. "Am servit bine, am jucat câteva lovituri bune la sol și cu siguranță am pus presiune pe Sebi de pe teren".

Pe lângă faptul că Hurkacz s-a apropiat la o singură victorie de ridicarea celui de-al doilea trofeu Masters 1000, triumful de sâmbătă împotriva lui Korda a impulsionat și mai mult lupta din ultima perioadă a polonezului pentru ATP Finals de la sfârșitul sezonului.

El a urcat trei poziții, până pe locul 13 în ATP Live Race To Turin, și va urca pe locul 11 dacă reușește să îl învingă pe Andrey Rublev în finala de duminică de la Shanghai.