Angajatori de Top Bucureşti îi aşteaptă pe candidaţi cu peste 7.000 de joburi

Angajatori de Top Bucureşti, cel mai mare eveniment de carieră din România, îi aşteaptă pe candidaţi, în zilele de 31 martie şi 1 aprilie, la Sala Palatului, cu peste 7.000 de joburi, informează organizatorii printr-un comunicat.

Salariile pentru joburile deschise de companii se încadrează între 750 de euro şi peste 2.000 de euro.

Pe lângă oportunităţile de carieră, participanţii vor putea participa şi la workshopuri de carieră, precum şi la conferinţa I Love Tech.

Peste un sfert dintre companiile de la eveniment au semnalat că flexibilitatea şi posibilitatea de a lucra remote sau hybrid sunt cel mai dorit beneficiu la locul de muncă. Pe lista beneficiilor preferate ale candidaţilor se numără şi salariul atractiv şi oportunităţile de promovare în companie.

"Flexibilitatea programului de lucru şi opţiunea de a lucra remote/hybrid rămân în topul cerinţelor candidaţilor şi anul acesta. Companiile de la eveniment care au răspuns la un sondaj realizat de Hipo.ro, au anunţat: 21,8% joburi full remote, 68% hybrid şi 36% de oportunităţi în format fizic. Printre ofertele de salarii disponibile ale companiilor se remarcă: 2.000 de euro pentru profesioniştii cu peste 5 ani experienţă, pentru joburile middle-level, între 1.000 şi 1.500 de euro, iar între 750 şi 1.000 de euro, pentru candidaţii entry-level", a declarat Denisa Matei, project manager Angajatori de Top.

Organizat din 2006, evenimentul Angajatori de Top Bucureşti, un proiect Hipo.ro, se bucură până în prezent de notorietate pe piaţa muncii, fiind cel mai mare eveniment de carieră din România. Evenimentul se adresează, atât profesioniştilor, cât şi tinerilor la început de carieră. Ediţia aceasta vor fi disponibile 7.000 de joburi din aria business (vânzări, finanţe şi contabilitate, marketing, audit), precum şi din tehnologie (IT, inginerie, automotive, mecanică).

Din totalul joburilor disponibile la Angajatori de Top, 3.800 vor fi joburi disponibile pentru profesionişti, 2.580 vor fi poziţii deschise pentru entry-level, iar peste 1.800 programe de internship/stagii de practică.

Printre companiile care şi-au confirmat prezenţa până acum la Sala Palatului se numără ABA - Work in Austria, Agricover, Allianz Services, Auchan Retail România, BAT România, BCR, Be | Shaping the Future, BearingPoint România, Booking Holdings, Bosch România, Capgemini, GiGroup Romania, Dennemeyer TechSys, Enel România, Engie România, EY Romania, Finastra, GE Digital part of GE Vernova, IDEMIA România, Interbrands Orbico, IPSO Agricultură, JTI, Kaizen Gaming, Kaufland Romania, Keywords Studios, KPMG Romania, Libra Internet Bank, Mazars, MDPI România, Metro România, Nagarro, NOARK Electric, OTP Bank, Pirelli, Pragmatic Play, Raiffeisen Bank, Randstad, Regina Maria, Renault Group Romania, Schneider Electric, Segula Technologies, SLB, Societe Generale Global Solution Centre (SG GSC), Superbet, TELUS International, Tenneco, UniCredit, Vodafone Romania, Webhelp, WorldPay from FIS, Yusen Logistics.