Angela Merkel, despre războiul din Ucraina: Nu a fost ceva care să mă surprindă

Fostul cancelar german, Angela Merkel, a declarat, într-un interviu acordat pentru ”Der Spiegel”, că invazia rusă în Ucraina nu a luat-o prin surprindere, relatează Meduza, potrivit Agerpres.

Potrivit lui Merkel, înainte de retragerea sa din politică, ea a încercat să stabilească contacte cu președintele rus, Vladimir Putin.

”Mi-ar plăcea să văd o perioadă mult mai liniștită, după retragerea mea, dar aceasta (invazia rusă în Ucraina, n.r.) nu m-a luat prin surprindere. Acordurile de la Minsk au fost compromise, încălcate. În vara anului 2021, după întâlnirea dintre președinții Biden și Putin, am dorit să organizez un format european independent de discuție cu Putin, cu Emmanuel Macron, în Consiliul UE. Însă, unii au început să obiecteze, iar eu nu am mai avut putere să insist asupra propunerii mele, pentru că toţi știau că voi pleca în toamnă”, a mai spus fostul cancelar. Potrivit lui Merkel, în timpul ultimei sale vizite la Moscova, atitudinea față de ea a fost aceeași. ''În sensul că în ceea ce privește puterea politică, s-a terminat. Pentru Putin doar puterea contează”, a explicat ea. Fostul cancelar a mai susținut că a încercat să transmită inițiativa sa de prevenire a războiului altor politicieni germani, dar cei cu care a discutat au ezitat să-și asume responsabilitatea. Angela Merkel a menţionat că nu regretă retragerea sa din politică: ”Cineva nou trebuia să se ocupe de asta. În cele din urmă, în contextul politicii externe, nu am avansat cu niciun milimetru. În pofida faptului că am încercat de atâtea ori, şi nu numai în contextul Ucrainei, ci și al Transnistriei și Republicii Moldova, Georgiei și Abhaziei, Siriei și Libiei. A sosit timpul pentru o nouă abordare”, a conchis ea. Angela Merkel s-a retras oficial din mediul politic în toamna lui 2021, chiar dacă atribuţiile de cancelar le-a exercitat până la începutul lunii decembrie, până în momentul în care a fost formată o nouă coaliție de guvernământ. Ea a condus Germania timp de 16 ani și în acest timp a câștigat renumele de politician puternic și de succes. Atitudinea față de Merkel în societatea germană s-a schimbat brusc, după debutul războiului din Ucraina, când germanii și-au dat seama de gradul de dependență al economiei germane faţă de resursele energetice ruse. Cancelarul german în funcție, Olaf Scholz, care s-a poziționat în alegeri ca un politician cât se poate de asemănător cu Merkel, a anunțat o schimbare radicală a cursului Germaniei, în luna februarie 2022. Mulți o acuză pe Merkel de opoziția sa față de aderarea Georgiei și Ucrainei la NATO. Criticii susţin că dacă aceste țări ar fi acum membre ale Alianței Nord-Atlantice, Putin nu ar fi riscat să le atace.