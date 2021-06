Animația Disney 'Raya şi ultimul dragon' în cinematografele româneşti

„Raya şi ultimul dragon/ Raya and The Last Dragon”, animaţie Disney realizată pe computer, va fi lansată vineri în cinematografele româneşti, conform news.ro

Filmul spune povestea unei lumi fantastice - Kumandra - unde, în urmă cu mult timp, oamenii şi dragonii trăiau împreună în pace şi armonie. Legătura dintre cele două specii era atât de strânsă, încât atunci când o forţă malefică a ameninţat tărâmul, dragonii s-au sacrificat ca să îi salveze pe oameni.

După cinci secole aceeaşi forţă malefică îşi face apariţia din nou, ameninţând să distrugă întreaga lume. Acum este datoria unei fete războinice - Raya - să ia urma ultimului dragon legendar, faimos pentru puterile lui, şi să îi readucă împreună pe oamenii dezbinaţi din ţinut, reinstaurând pacea.

Regia filmului este semnată de Don Hall şi Carlos López Estrada, iar co-regizori sunt Paul Briggs şi John Ripa. Producătorii sunt Osnat Shurer şi Peter Del Vecho, iar scenariul este realizat de Qui Nguyen şi Adele Lim.