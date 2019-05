Șansa la viață sănătoasă: screening pentru depistarea HPV, din fonduri europene

În tot mai multe comune din România se pot citi afișe cu mesajul „Vino pentru un test gratuit de screening pentru cancerul de col uterin”. La data anunțată pe afiș, un cabinet medical mobil ajunge în zone fără acces la servicii medicale de specialitate.

Șapte unități sanitare de elită din România, printre care și Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” din Cluj-Napoca, desfășoară campanii regionale de testare în cadrul programului național de screening pentru cancer de col uterin. Astfel, femeile din zonele defavorizate au o șansă în plus la sănătate.

Din experiența caravanei medicale la care participă medicii clujeni, mai este nevoie de o campanie de informare foarte bine organizată, pentru a aduce către clinicile specializate persoanele din grupele de risc. „Noi am încercat să mergem pentru a face screening în mediul rural, cu unitatea mobilă, fără să informăm mai întâi femeile. N-am reușit. Abia atunci când am organizat o campanie de informare, am reușit să facem testele. Ne-am dus în sate, am găsit mediatori sanitari și am folosit diferiți vectori prin care am putut informa populația. Într-o comunitate de lipoveni, de exemplu, femeile din cor le-au mobilizat pe toate celelalte din sat. În altă comunitate ni s-a recomandat să mergem de sărbători religioase și deci le-am informat pe femei în cadrul adunărilor festive. În unele situații am mers din poartă-n poartă cu materiale informative, împreună cu mediatorii sanitari. Apoi s-au întocmit liste cu persoanele care doreau să facă testele. Abia după aceea am reușit să testăm, în unitățile medicale mobile.”, povestește Prof. Univ. Dr. Florian Nicula, managerul proiectului „Integrarea screeningului primar HPV în programul național de screening pentru cancerul de col uterin” derulat de Institutul Oncologic din Cluj-Napoca. Acum un an a primit undă verde pentru implementarea acestui proiect care va face posibilă campania naţională de informare, educare, conștientizare a femeilor care vor avea acces la serviciile de screening al cancerului de col uterin. În plus, din cei peste 4 milioane de euro alocați proiectului, se vor realiza metodologii pentru programele de prevenire și specializare a 440 de persoane care derulează activități de descoperire precoce, diagnostic și tratament al cancerului de col uterin.

O atenție sporită va fi acordată formării specialiștilor care lucrează în zonele marginalizate. Din experiența caravanelor de screening, medicii clujeni au constatat că cel mai greu de convins să accepte screeningul HPV sunt femeile din comunitățile defavorizate. Deși testarea este gratuită, multe persoane refuză consultațiile pentru că nu înțeleg foarte bine necesitatea acestor analize.

Proiectul cofinanțat din Fondul Social European a pornit din nevoia de a extinde zona de acțiune a specialiștilor, astfel încât să poată fi ajutate cât mai multe femei. „Suntem 20 de experți din Institutul Oncologic, alți 10 externi și patru internaționali. Lucrăm în parteneriat cu Institutul Național de Sănătate Publică. Noi facem screening de 20 de ani, iar acest proiect are două etape: prima este de crearea metodologiilor și formarea specialiștilor, urmând ca în cea de-a doua etapă să se înceapă screeningul efectiv pentru femeile din mediile defavorizate. Cea de-a doua parte este încă în stadiu de planificare și sperăm să se poată face așa cum ne-am propus”, a explicat managerul proiectului. Datorită acestui proiect, programele de formare realizate și acreditate de Institutul Oncologic de la Cluj-Napoca vor putea fi utilizate în centrele medicale din toată țara.

Cea de-a doua etapă a proiectului ar putea începe peste câteva luni. „Orice program național de screening trebuie să țină cont de o directivă europeană. Conform acesteia, noi am organizat deja programe de screening pentru cancer de col uterin și sân. Aceste programe trebuie să respecte ghidurile europene de asigurare a calității, elaborate de Agenția Internațională de Cercetare a Cancerului de la Lyon. Pentru col uterin, populația care trebuie să fie testată este din grupa de vârstă 25-64 de ani, iar în cazul screeningului HPV, populația feminină cu vârsta între 30 și 64 de ani. Regula e să se asigure un test gratuit, o dată la cinci ani, pentru toată populația feminină a României, în această grupă de risc. Finanțarea testelor gratuite se va face în etapa a doua a proiectului”, precizează doctorul Florian Nicula. Controalele periodice sunt o necesitate pentru fiecare femeie cu vârsta peste 35 de ani, pentru a se putea depista primele semne ale unei eventuale infectări sau a eventualelor leziunilor precanceroase, dacă acestea s-au produs deja. Testul Babeş-Papanicolau şi testul HPV sunt două analize recomandate în screeningul cancerului de col uterin.

Context

Proiectul „Integrarea screeningului primar HPV în programul național de screening pentru cancerul de col uterin” este implementat de Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” din Cluj-Napoca în parteneriat cu Institutul Național de Sănătate Publică, fiind cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 22.811.228,48 lei din care valoarea asigurată de Uniunea Europeană este de 19.260.738,02 lei, iar finanțarea națională este de 3.550.490,46 lei. Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 68 de luni, începând cu data de 11.05.2018.

