Anticipate comasate cu localele - scenariu PLUS

Un membru din conducerea PLUS a spus luni la Digi24 că USR-PLUS nu pot face momentan Guvern cu ALDE sau Pro Romania, in lipsa unor noi alegeri parlamentare și a indicat ca scenariu organizarea de anticipate odata cu alegerile locale din 2020.

„Cu ALDE si Pro Romania e foarte greu sa dialoghezi. Nu poate avea loc (o colaborare la guvernare, n.red.) cel putin in urmatoarele luni. Doar dupa legitimarea prin vot, anticipate. Opozitia PNL-USR-PLUS are in Parlament undeva la 28-29%. In sondaje stam mult peste 50%. Situatia din Parlament nu mai reflecta vointa cetatenilor. Anticipate probabil mai-iunie anul viitor, probabil comasate cu localele”, a zis Andrei Lupu, membru in conducerea PLUS.

