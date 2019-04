Anton Anton intenționează să devină prosumer: 'Ne-am sfătuit şi cred că avem toate condiţiile să participăm din punct de vedere al structurii casei'

Ministrul Energiei, Anton Anton, a declart, luni, că intenționează să devină prosumer, deoarece are un acoperiş orientat către sud, astfel că este perfect pentru montarea panourilor solare, potrivit Mediafax.

„Ştiţi de multă vreme, toată lumea mă întreabă cât plătesc pe gaze, cât plătesc la lumină. Nu vreau să vă spun. Şi nu vreau să spun cât, pentru că plătesc extrem de puţin. Eu am predat o viaţă întreagă economia de energie. Asta am predat. Şi asta facem. Sigur că, din când în când, soţia mea, care e mai economă decât mine, mai strigă la mine să mai sting un bec, dar sigur, programul acesta cu panourile fotovoltaice şi cu prosumerul, pentru că de fapt aici este câştigul, este un program la care eu personal aş dori să particip. Probabil că mă voi înscrie, când va începe, dar m-am gândit şi ne-am sfătuit şi cred că avem toate condiţiile să participăm din punct de vedere al structurii casei. Deci, am aşa un acoperiş către sud perfect pentru montarea panourilor solare”, a spus Anton Anton, luni, la București, într-o conferinţă de presă.

Ministrul Energiei a susținut că programul cu panourile fotovoltaice și prosumerul este important pentru români, pentru că prosumerii aduc o schimbare fundamentală în concepţia generală de producţie a energiei electrice.

„În momentul în care am o producție distribuită nu mai este așa de simplu. Apar ceea ce se cheamă niște mici comunități care își asigură cumva energia în interiorul comunității. Chestiile acestea încep să fie importante și la nivel de gestiune, pentru că regenerabilă este excepțională, doar că vine când vrea ea și nu când vrem noi. Atunci, trebuie să găsim o modalitate de a echilibra acest lucru. (...) Partea de stocare de energie a devenit crucială, în momentul în care trebuie să potrivesc dorințele clienului cu vremea”, a detaliat Anton.

Prosumatorii sunt cei care deţin unităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum. Ei pot vinde energia electrică produsă şi livrată în reţeaua electrică furnizorilor de energie electrică cu care aceştia au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice. Reglementării pentru această piață au fost aprobate anul precut, prin Legea nr. 184/2018 și ordine ale Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE).

Luni și marți se desfășoară la București reuniunea „Iniţiativa de Cooperare Regională în domeniul energiei în Centrul şi Sud-Estul Europei” (CESEC), lansată în 2015, sub auspiciile Comisiei Juncker, și Consiliul Informal de Energie.