Antrenorul CFR Cluj despre câștigarea titlului: 'M-aş bucura enorm şi sper din tot sufletul să reuşim acest lucru. Jucătorii merită'

Tehnicianul Alin Minteuan a declarat, duminică seară, că echipa CFR Cluj a făcut un joc perfect defensiv împotriva formaţiei Sepsi, la meciul câştigat cu scorul de 1-0, informează News.ro.

Citește și: Clasamentul şi programul din play-off-ul Ligii 1 Betano a fost definitivat

"Am făcut un joc perfect defensiv, am marcat când a trebuit. Am mai avut unele oportunităţi de a înscrie dar nu am reuşit să judecăm fazele cum ne-am fi dorit şi a rămas 1-0. Bineînţeles, va fi grea lupta la titlu, ca de fiecare dată. Ar fi extraordinar să câştigăm titlul, m-aş bucura enorm şi sper din tot sufletul să reuşim acest lucru. Jucătorii merită, pentru că fac un efort deosebit", a declarat Alin Minteuan la Telekom Sport.

De cealaltă parte, Eugen Neagoe ar vrea ca Sepsi să aibă un parcurs bun în play-off. ”Am avut mulţi absenţi, dar nu este o scuză. Cei care au intrat în teren au toată încrederea mea, mai ales că nici CFR nu a făcut un meci foarte bun. Mergem mai departe şi sper ca la următorul joc din play-off să am toţi jucătorii disponibili. Nici în această seară nu am arătat foarte rău, dar e păcat că am pierdut. Nu aş vrea să fim doar o simplă participantă în play-off. Le-am spus băieţilor că săptămâna viitoare când venim la Cluj nu venim doar să vedem oraşul” a afirmat Neagoe.

Formaţia CFR Cluj, liderul din clasamentul Ligii I, a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Sepsi Sfântu Gheorghe, într-un meci din etapa a XXVI-a, ultima a sezonului regulat.

Golul a fost marcat de Ţucudean, în minutul 15.