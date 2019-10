Antrenorul Dusan Uhrin, după anunţul lui Negoiţă că vinde clubul: 'Nu sunt om de afaceri, noi ne-am concentrat numai pe fotbal'

Antrenorul Dusan Uhrin nu a dorit să comenteze anunţul acţionarului majoritar al FC Dinamo, Ionuţ Negoiţă, că vinde 51 la sută din acţiunile clubului cu un leu, spunând că el nu este om de afaceri, anunță news.ro.

"Nu a fost dificil să jucăm (n.r. - după conferinţa de presă a lui Ionuţ Negoiţă) pentru că ne-am concentrat numai pe evoluţia noastră. Viaţa este aşa. Dinamo a jucat fotbal, jucătorii au jucat fotbal şi s-au concentrat în totalitate pe acest meci. E bine (n.r. - un leu pentru Dinamo), dar nu e aşa. Nu sunt un om de afaceri şi nici nu vreau să fiu. Nu pot să comentez, 51 la sută e frumos, dar ce faci după, cu bugetul acestei echipe? Nu mă picep la afaceri",a declarat Uhrin, după victoria cu Foresta din Cupa României.

Tehnicianul ceh a lăudat echipa din Suceava, afirmând că merita şi aceasta câteva goluri în meciul de miercuri.

"A fost o partidă foarte dificilă pentru noi şi am un mare respect pentru această echipă din Suceava pentru că a jucat un supermeci. Victoria nu a fost uşoară, 4-0 e un scor foarte bun, dar putea fi foarte bine 7-3. Ne-am concentrat mai bine în repriza a doua decât în prima, am început să jucăm bine şi sunt mulţumit. Am jucat fotbal pentru această frumoasă atmosferă şi pentru fanii noştri. Nu promit niciodată nimic, dar le spun fanilor că vom face tot ce putem pentru a juca bine împotriva Craiovei şi pentru a lua puncte", a adăugat el.

FC Dinamo s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei României, după ce a învins, miercuri, în deplasare, cu scorul de 4-0 (1-0), echipa din Liga a III-a Foresta Suceava.

Au marcat Ricardo Grigore '9, Perovici '62, '87 şi Robert Moldoveanu '70.