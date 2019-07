Antrenorul FCSB, Bogdan Andone: 'Fotbalul e fotbal, nu se ştie niciodată. Vom pregăti returul, vom fi concentraţi şi vom încerca să câştigăm meciul'

Antrenorul FCSB, Bogdan Andone, a declarat, joi, că va pregăti meciul retur cu Alaşkert ca şi cum nu ar exista victoria din tur, cu 3-0, potrivit news.ro.

"Fotbalul e fotbal, nu se ştie niciodată, s-au întâmplat multe. Cu siguranţă vom pregăti returul, vom fi concentraţi şi vom încerca să câştigăm meciul. Nu ne interesează rezultatul din tur, vom porni de la 0-0, nici nu va conta că a fost un meci tur şi vom juca să câştigăm. Nu putem vorbi de oboseală în prima repriză, am început foarte bine, conectaţi la joc, am dominat ca posesie, dar e fotbal, se întâmplă, sunt momente şi momente pe parcursul unui meci. Important e că am rămas echilibraţi, concentraţi la ceea ce aveam de făcut şi le-am spus să avem răbdare, că vom reuşi să marcăm. Hora este un atacant care are nevoie de spaţii, ca să aibă situaţii. Când o echipă adversă se apără jos şi nu sunt spaţii, am decis să mutăm ca să avem o echipă mai mobilă, cu jucători care să alerge mai mult ala mijlocul terenului, cum e Oaidă, iar Tănase să fie mult mai mobil în joc şi să ceară mingea pe spaţii. Nu am nicio preferinţă (n.r. - pentru turul al treilea), important este să ne calificăm noi şi vom vedea cu cine vom juca. Dar e clar că din punct de vedere al oboselii este de preferat Cehia, este mutl mai aproape, dar rămâne de văzut ce va fi, nu putem alege noi. Eu sper să vină De Nooijer, mâine să vină, avem nevoie şi pe parteaa stângă şi pe partea dreaptă de jucători care să-şi ştie foarte bine poziţia", a declarat Andone, la Pro X.

FCSB a învins, joi, la Erevan, cu scorul de 3-0 (0-0), echipa armeană Alaşkert, în prima manşă a turului al doilea preliminar al Ligii Europa. Returul va avea loc peste o săptămână.

Învingătoarea din această dublă manşă va evolua cu câştigătoarea dintre Mlada Boleslav (Cehia) şi FC Ordabasy Şimkent (Kazahstan), în turul al treilea preliminar al Ligii Europa. În meciul tur, din Cehia, scorul a fost egal, 1-1 (Komlicenko '45+2 / Mehanovici '21).