Antrenorul Rapidului, Mihai Iosif: De un an sunt pe banca echipei și cred că am îmbătrânit cât pentru zece ani

Antrenorul formaţiei Rapid, Mihai Iosif, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că se află la conducerea echipei giuleştene de aproximativ un an, timp în care a realizat atât lucruri foarte bune, cât şi unele proaste, conform agerpres.

"De un an sunt pe banca Rapidului, cu o mică întrerupere în primăvară, în Liga a II-a. A fost un an în care cred că am îmbătrânit cât pentru zece ani. Am cunoscut agonia, dar şi extazul. Am făcut o analiză cu ai mei colegi şi pot spune că am făcut lucruri foarte bune, dar şi lucruri proaste. Încercăm pe cele slabe să le îmbunătăţim, iar pe cele bune să le menţinem. Per total cred am realizat destul de multe în acest an la Rapid. În primul rând mult dorita promovare în Liga I după atâţia ani. Apoi în plan economic noi toţi am realizat un lucru bun prin această promovare. Cel mai greu mi-a fost la finalul Ligii a II-a, pentru că dacă nu reuşeam, puteam pierde totul pe termen lung. Poate unii nu-şi dau seama nici acum, dar dacă nu reuşeam promovarea în vară Rapid ar fi avut de suferit pe termen foarte lung", a spus el.

Tehnicianul speră ca returul Ligii I să fie cel puţin la fel ca turul din punct de vedere al rezultatelor."Începe returul, întâlnim Chindia, o echipă foarte bine organizată. Este un meci în care ne dorim să obţinem un rezultat bun care să ne menţină sus în clasament. Returul pentru noi ar fi perfect dacă ar fi precum turul de campionat. Pentru noi nu există echipe mai mari sau mai mici. Tratăm adversarii cu acelaşi respect, nu îi tratăm după nume", a explicat antrenorul.Mihai Iosif a menţionat că marea problemă la Rapid o reprezintă lipsa unei baze de pregătire: "Nu e vina nimănui, dar nu avem o bază de pregătire. Cei din conducere au făcut toate eforturile să ne asigure toate condiţiile, dar lipsa unei baze de pregătire ne afectează foarte, foarte mult, atât pe noi ca staff, cât şi pe jucători".Prezent la conferinţa de presă, jucătorul formaţiei Rapid, Albert Stahl, a declarat că îşi doreşte să înceapă returul cu o victorie."E important să începem bine returul. Chindia este o echipă puternică, dar dacă ascultăm ce ne spune antrenorul la antrenamente vom lua cele trei puncte. Sperăm ca suporterii să revină în tribune cât mai repede, să fie alături de noi. Am simţit ce înseamnă să fie lângă noi şi vrem să se întoarcă. Mă simt foarte bine la Rapid. Am şi prins câteva meciuri cu suporteri în tribune, este ceva special, ceva unic. Tocmai de aceea vreau să revină cât mai repede ca să luptăm împreună pentru Rapid", a precizat Stahl.Echipa de fotbal FC Rapid întâlneşte, vineri, de la ora 20:30, în deplasare, formaţia Chindia Târgovişte, într-o partidă contând pentru etapa a 16-a a Ligii I.