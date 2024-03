Anunț uriaș: O parte din afaceriștii din România pot primi 8.4 milioane de euro, să își facă fabrică

Operatorii economici din România care activează în conformitate cu legislaţia naţională în domeniul reciclării deşeurilor pot primi până la 8,4 milioane de euro pentru construirea unei fabrici de reciclare, a anunţat marţi ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Mircea Fechet"Trebuie să ştim că producem extrem de multe gunoaie, doar dacă ne raportăm la cele municipale.

Peste 6 milioane de tone ajung în fiecare an la gropile de gunoi

Un alt lucru negativ se referă la cifrele ruşinoase la colectare separată şi reciclare deşeuri, pentru că astăzi România reuşeşte ca 12-13% din cantitatea de deşeuri să o trimită în fabricile de reciclare. Şi al treilea lucru la care mă voi referi este legat de gunoiul trimis la groapă. Peste 80% din ceea ce producem ajunge în gropile de gunoi, faţă de 20 şi ceva la sută, media Uniunii Europene. Iar aceste chestiuni la care m-am referit mai devreme pot fi remediate în parte, e adevărat, şi folosindu-ne de Sistemul Garanţie-Returnare, pentru că SGR-ul îşi propune anul acesta să atingă o performanţă de 65%, iar începând cu al treilea an de funcţionare, ţinta pe care am propus-o prin lege este de peste 90%, ţintă dovedită a fi fezabilă de performanţele altor sisteme de garanţie-returnare din Europa. Pentru a fi completă această Horă a reciclării despre care discutăm, mai avem nevoie de încă un lucru, şi anume de fabricile care vor trebui să gestioneze cele opt miliarde de ambalaje pe care ne propunem să le strângem în fiecare an", a spus Fechet, cu ocazia lansării Ghidului de finanţare al programului "Fabrici de reciclare - Construirea de instalaţii de reciclare a deşeurilor în vederea atingerii ţintelor de reciclare din pachetul economiei circulare".

Acesta a adăugat că îşi doreşte ca aceste resurse extrem de importante să fie procesate în România, să nu fie exportate în alte ţări

"Din acest punct de vedere, venim în sprijinul mediului privat şi, astăzi, am trimis la Monitorul Oficial Ordinul de ministru în care ne propunem să finanţăm cu 220 de milioane de euro, respectiv un miliard de lei, un număr aproximativ 26 de fabrici de reciclare pe care urmează să le finanţăm într-un procent care poate ajunge la 75%. Aşadar 25% capital al beneficiarului şi 75% finanţare pe care o va acorda Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Fondului pentru Mediu, bani din PNRR. Vom finanţa proiecte într-un interval cuprins între 500.000 de euro şi 8,4 milioane de euro. Discutăm despre operatori economici autorizaţi care desfăşoară cel puţin una dintre următoarele categorii: tratare de deşeuri nepericuloase, tratare de deşeuri periculoase etc.", a menţionat ministrul de resort.

Ce spune ghidul de eligibilitate

Conform Ghidului de finanţare al programului "Fabrici de reciclare", operatori economici eligibili trebuie să nu fie întreprinderi în dificultate, în incapacitate de plată/în stare de insolvenţă, în stare de faliment sau lichidare şi să nu aibă datorii la bugetul de stat. De asemenea, nu sunt eligibile firmele care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii.

Solicitantul trebuie să desfăşoare cel puţin una dintre activităţile corespunzătoare următoarelor coduri CAEN: 3821 - tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase; 3822 - tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase; 3832 - recuperarea materialelor reciclabile sortate; 3831 - demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor; 3811 - colectarea deşeurilor nepericuloase; 3812 - colectarea deşeurilor periculoase.

În acelaşi timp, activităţile eligibile sunt: cheltuielile pentru realizarea capacităţilor de reciclare a deşeurilor; cheltuieli cu realizare construcţiilor necesare amplasării şi montării utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor achiziţionate, cu dotările aferente - instalaţii electrice, alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare; cheltuieli cu echipamente de producţie a energiei din surse regenerabile (cu titlul de exemplu: panouri fotovoltaice, panouri solare, etc.) , în cuantum de maximum 5% din valoarea cheltuielilor eligibile; cheltuieli cu achiziţia şi montajul utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor necesare îndeplinirii obiectivelor proiectului (vehiculele specializate necesare activităţilor din cadrul proiectului, achiziţionate în cadrul acestei măsuri, vor fi echipate cu cea mai bună tehnologie disponibilă din punctul de vedere al respectării mediului); cheltuieli cu achiziţionarea activelor necorporale; cheltuieli privind informarea şi publicitatea.

Perioada de implementare a proiectului nu trebuie să depăşească data de 30 iunie 2026. Prin intermediul acestui program urmează să fie construite, la nivel naţional, 26 de fabrici de reciclare a deşeurilor.

Programul "Fabrici de reciclare" este destinat finanţării instalaţiilor noi de reciclare a deşeurilor colectate separat pentru reducerea impactului acestora asupra mediului şi sănătăţii populaţiei, reducerea consumului de resurse în scopul promovării dezvoltării economice sustenabile în toate regiunile şi atingerii ţintelor de reciclare în acord cu Strategia Naţională privind economia circulară şi Planul Naţional de gestionare a deşeurilor/planurilor judeţene de gestionare a deşeurilor şi a planului de gestionare a deşeurilor pentru municipiul Bucureşti.

Potrivit statisticilor oficiale, România se află pe locul 26 din cele 27 de ţări membre UE în ceea ce priveşte reciclarea, iar rata deşeurilor municipale reciclate depăşeşte cu puţin 13% din totalul de deşeuri.

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Mircea Fechet, a participat, marţi, la evenimentul în cadrul căruia s-a lansat Ghidul de finanţare al programului "Fabrici de reciclare - Construirea de instalaţii de reciclare a deşeurilor în vederea atingerii ţintelor de reciclare din pachetul economiei circulare". Programul este derulat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM), cu fonduri din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

Conferinţa a avut loc la fabrica GreenGlass Recycling din Popeşti-Leordeni, ce aparţine GreenGroup. Fabrica a fost inaugurată în decembrie 2014 şi este cea mai modernă locaţie de reciclare a deşeurilor din sticlă, o investiţie în valoare de patru milioane de euro.

Situată în proximitatea Capitalei, în cadrul fostei platforme industriale Danubiana, GreenGlass Recycling transformă deşeurile de sticlă în granule de puritate foarte mare (98%), care sunt mai departe folosite în procesul industrial de fabricare a sticlelor noi.

Obiectivul de reciclare a deşeurilor de ambalaje de sticlă pentru România ca stat-membru al UE este de 60% din cantitatea pusă pe piaţă, începând cu anul 2012.