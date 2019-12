APIA: Piaţa totală a autoturismelor a scăzut cu 1,2% în luna noiembrie faţă de aceeşi luna din 2018

Piaţa totală a autoturismelor a scăzut cu 1,2% în luna noiembrie faţă de aceeşi luna din 2018. Astfel, după 11 luni din 2019, creșterea generală a pieței auto este de 8,2% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit unui comunicat APIA remis, luni, MEDIAFAX.

Spre deosebire de multe alte State Membre UE, România înregistrează o creștere consistentă a pieței în ultimele 12 luni (scăderile din martie și noiembrie fiind, probabil, un efect al evoluției programului, arată Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile.

Referitor la vânzările de autoturisme noi din UE, este de remarcat faptul că după 11 luni, țările grupate în EU15 (90% din total piață UE) înregistrează o scădere de 0,7%. Între acestea, grupul celor 5 țări (Franța, Germania, Italia, Spania și marea Britanie) care, împreună, totalizează cca.75% din piata auto a UE, înregistrează, la 11 luni din 2019, o scădere generală de 0,2% comparativ cu aceeași perioadă din 2018 (deși în lunile octombrie și noiembrie au avut creșteri importante, +8% și +4,2).

Evoluția la 11 luni a acestor piețe este: Spania -5,7%, UK –2,7%, Italia -0,6%, Franța -0,3%. Singura piață care nu este în teritoriul negativ și care, datorită mărimii sale, are un impact semnificativ asupra evoluției de ansamblu, Germania, înregistrează la 11 luni o creștere totală de 3,9%. În continuare, în România, vânzările sunt susținute, în principal, de către persoanele juridice, care realizează 57% din totalul achizițiilor de autoturisme in primele 11 luni ale lui 2019. Este însă de remarcat faptul că numărul de autoturisme achiziționate de către persoanele fizice în acesta perioadă (68.941 unități) este cu 18,6% superior celui din perioada similară a anului trecut (când se înregistrau doar 58.107 unități). Ca urmare, și ponderea achizițiilor realizate de către persoanele fizice a crescut pe ansamblul perioadei analizate, de la 40% în 2018 la 43% în 2019.

În ceea ce privește autoturismele rulate (în marea lor majoritate nefiscalizate), în primele 11 luni ale anului 2019 au fost înmatriculate 408.616 unități, cu 6,0% mai puține decât în 2018, având și o structură de vârstă îmbunătățită (cu scăderi importante pe segmentul celor mai vechi de 12 ani).

Producția și exportul Ford România, care , după 11 luni din 2019, înregistrează volume consistente, respectiv o producție de 125.681 unități (-4,9%) și un export de 118.892 unitați (-10,4%). În acest conext, ar mai fi de semnalat faptul că producția modelului Puma a demarat în forță, înregistrând în luna noiembrie un volum important, respectiv 4.620 unități (total în 2019 de 4.769 unități), restul până la 13.767 unități fabricate în noiembrie fiind Ecosport.

Livrările de autovehicule noi înregistrează în luna noiembrie 2019, pentru a doua oară în acest an, un volum al vânzărilor în scădere (-1,2%) comparativ cu luna similară a anului trecut. Ca urmare, după 11 luni din anul 2019, se înregistrează o creștere generală a pieței cu 8,2%, pe un volum total de 185.418 unități. Din acestea, 160.142 sunt autoturisme care, pe ansamblul perioadei, înregistrează o creștere de 10,3% și 25.276 vehicule comerciale, acestea fiind în scădere cu 3,3%.

Top-ul pe mărci (autoturisme + autovehicule comerciale) este condus de către Dacia, cu 51.994 unități, urmată de către Volkswagen, cu 15.696 unități, Renault 15.477 unități, Ford 13.657 unități și Skoda 12.902 unități. Dacia, cu 49.122 unități, conduce top-ul la categoria autoturisme, iar Ford (3.378 unități) pe cel de la vehicule comerciale ușoare.

După Dacia, cu cele 49.122 unități (30,7% cotă de piață, realizată pe volum în creștere cu 4,5% față de 2018), urmează Volkswagen cu 13.740 unități (8,6% cotă de piață și un volum în creștere cu 0,8% față de 2018); Renault 13.720 unităţi (8,6% din total piață și un volum în creștere cu 18,8%), Skoda 12.902 unități (8,1% cotă de piață și un volum mai mare cu 3,8%) și Ford 10.279 unități (6,4% cotă de piață și un volum în creștere cu 19,6%).

Pe modele, cu cele 19.323 unități vândute, Dacia Logan este cel mai bine vândut model după 11 luni din 2019, urmat de Dacia Duster cu 11.674 unități, Dacia Sandero 11.128 unități, Renault Clio

5.920 unități și Skoda Octavia 5.319 unități.

Analizând segmentarea pe clase, după 11 luni ale anului 2019, consemnăm o evoluție mixtă, astfel: creșteri pe segmentele Sport (+45,8%), SUV (+21,0%), B (+13,3%), MPV (+9,5%), C (+5,2%), și scăderi pe F (-33,9%), A (-23,2%), D (-15,6%) și E (-9,0%). Este însă de remarcat faptul că, 2 segmente, respectiv C si SUV reprezintă împreună peste 70% din piața totală, având o pondere relativ egală.

În funcţie de tipul de combustibil al achizițiilor de autoturisme, în luna noiembrie, numărul autoturismelor cu combustibili alternativi a crescut cu 33% față de luna precedentă. Ca urmare, și cota acestora în total piață a crescut, ajungând la 4,7% (față de 3,2% în oct.). Pe ansamblul celor 11 luni de până acum, autoturismele pe benzină continuă să dețină cea mai mare pondere, respectiv 71,0% din total (semnificativ mai mare comparativ cu ponderea pe care o aveau în aceeași perioadă din 2018 (61,9%). Dintre primele 10 mărci / modele cele mai vândute, 6 mărci și respectiv 8 modele au o pondere în vânzări cu motorizări pe benzină peste această medie.

Pe de altă parte, în noiembrie, ponderea motorizărilor diesel a scăzut cu 2,6pp față de cota avută în luna anterioară și cu 9,4pp față de prima lună a anului 2019. Ca urmare, după 11 luni din 2019, ponderea autoturismelor cu motoare diesel ajunge la 25,2%, cu 10,1pp mai puțin decât cea pe care o aveau în aceeași perioadă din 2018. Din total, 8 mărci și respectiv, 8 modele având o pondere a vânzărilor de autoturisme peste acest procent. In schimb, ponderea motorizărilor diesel pentru autoturismele rulate nou intrate în parc (import), este de 76,4% din total.

Autoturismele “verzi“ (electrice și hibride): în luna noiembrie, acestea au înregistrat o cotă de 4,7% din total, superioară celei din luna precedentă, ceea ce face ca, pe ansamblul celor 11 luni din 2019, această categorie de autoturisme să înregistreze o creștere semnficativă de volum (6.015 față de doar 4.017 în 2018). În acest context, și ponderea sa în ansamblul pieței înregistrează o creștere importantă comparativ cu cea de anul trecut (3,8% în 2019 față de doar 2,8% în 2018).

Pe subcategorii, consemnăm o creștere consistentă de 150,4% (2,5 ori) la autoturismele full electrice și o creștere de 22,6% la cele plug-in. Pe de altă parte și autoturismele hibride înregistrează o creștere de 34,4%. In acest context, trebuie remarcată evoluția foarte bună a Programului Rabla Plus și în acest an, numărul de autoturisme electrice (full sau plug-in) achiziționate prin Program fiind de cca. 3,5 ori mai mare decât cel consemnat la sfârșitul lunii noiembrie 2018.

O altă analiză de interes este și evoluția autoturismelor cu tracțiune integrală (4x4). Acestea reprezintă 18,2% din totalul achizițiilor realizate în primele 11 luni ale lui 2019, pe un volum total de 29.206 unități, ușor inferior (-0,8%) celui consemnat în 2018.

În funcție de țara de proveniență a autoturismelor, situația după 11 luni din 2019 se prezintă astfel: România, o pondere de 30,4%, Germania 16,7%, Turcia 10,8%, Cehia 10,5% și Spania 8,3%. În acest context, comparativ cu perioada similară din 2018, vânzările de autoturisme din producția autohtonă au crescut cu 5,4%, iar cele din import cu 12,5%.