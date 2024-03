Aproape 500 de evrei de la Hollywood denunță discursul lui Jonathan Glazer la Oscar 2024

Printre semnatarii acestei scrisori, transmisă de revista Variety, se numără actriţa Jennifer Jason Leigh, producătorul „La La Land”, Gary Gilbert şi creatorii serialului „The Americans”, Joel Fields şi Joe Weisberg.

„Refuzăm să permitem ca evreitatea noastră să fie folosită în mod abuziv pentru a stabili o echivalenţă morală între un regim nazist care a căutat să extermine o rasă de oameni şi o naţiune israeliană care caută să evite propria exterminare”, se arată în scrisoarea deschisă.

„Folosirea unor cuvinte precum "ocupaţie" pentru a descrie un popor evreu indigen care apără o patrie veche de mii de ani şi recunoscută ca stat de către Naţiunile Unite distorsionează istoria. Ea dă crezare calomniei moderne a sângelui care alimentează o ură antievreiască în creştere în întreaga lume, în Statele Unite şi la Hollywood”, continuă textul.

În cadrul celei de-a 96-a ceremonii de decernare a premiilor Oscar de la Los Angeles, care a avut loc la 10 martie, Jonathan Glazer a câştigat premiul pentru cel mai bun film străin pentru "Zona de interes", care spune povestea vieţii lipsite de griji a unei familii de nazişti chiar lângă Auschwitz.

Pe scena de la Dolby Theatre, alături de producătorul James Wilson, britanicul în vârstă de 58 de ani a profitat de ocazie pentru a lansa un mesaj de pace în Orientul Mijlociu, unde Israelul desfăşoară represalii sângeroase în Gaza în urma atacurilor din 7 octombrie ale Hamas.

„În acest moment, ne aflăm aici ca oameni care refuză să permită ca evreitatea lor şi Holocaustul să fie deturnate în favoarea unei ocupaţii care a provocat atâta suferinţă pentru atât de mulţi oameni nevinovaţi”, a declarat cineastul.

El a adăugat: „Fie că vorbim despre victimele de la 7 octombrie din Israel sau despre cele ale atacurilor neîncetate din Gaza, toate sunt victime ale acestei dezumanizări”.

Comentariile sale au stârnit aplauze îndelungate în sala Oscarurilor, dar şi critici dure după ceremonie. David Schaecter, preşedintele unei asociaţii americane a supravieţuitorilor Holocaustului, şi asociaţia americană Anti-Defamation League s-au arătat indignaţi de discursul cineastului.

„Comentariile dumneavoastră au fost inexacte din punct de vedere faptic şi de neiertat din punct de vedere moral. Mai rău, aţi ales să folosiţi Holocaustul pentru a vă valida opinia personală. (...) Ar trebui să vă fie ruşine că aţi folosit Auschwitz pentru a critica Israelul”, afirmă David Schaecter într-o scrisoare deschisă.

„Comentariile lui Glazer de la Oscaruri sunt atât incorecte din punct de vedere faptic, cât şi condamnabile din punct de vedere moral. Ele minimalizează Holocaustul şi scuză cel mai odios terorism”, a declarat Liga Anti-Defăimare pe X.

Într-o scrisoare deschisă publicată de The Guardian, regizorul filmului „Son of Saul”, László Nemes, care a primit acelaşi Oscar ca şi Jonathan Glazer în 2015, l-a criticat pe cineastul britanic pentru că a folosit „argumente difuzate de propaganda care vizează eradicarea oricărei prezenţe evreieşti pe Pământ”.

„Zone of Interest este un film important (...) Dar regizorul său ar fi trebuit să tacă în loc să dezvăluie că nu înţelege nimic din istorie şi din forţele care distrug civilizaţia, nici înainte, nici după Holocaust”, a declarat László Nemes.

Jonathan Glazer - you hijacked the Oscars for your naive, selfish and vile narrative blaming the victim. Gaza was not occupied on October 7 when Hamas savages butchered your brothers and sisters. Shame on you. pic.twitter.com/VmRq6REOOR