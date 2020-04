Aproape 60 de cadre medicale de la SJU Baia Mare, detaşate la Spitalul de Pneumoftiziologie, în prima linie COVID-19

Un număr de 55 de cadre medicale din cadrul Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Baia Mare au fost detaşate la spitalul de prima linie Spitalul de Pneumoftiziologie "Dr. Nicolae Ruşdea'' (TBC) pentru a veni în sprijinul echipelor medicale care oferă sprijin pacienţilor afectaţi de COVID-19, informează un comunicat de presă al instituţiei, remis, joi, Agerpres.

Cele 55 de cadre din Spitalul Judeţean de Urgenţă au fost detaşate de la începutul lunii aprilie, la Spitalul TBC.

"Aceşti oameni extraordinari, aceşti îngeri în halate albe, albastre şi verzi au ales să lase deoparte propria siguranţă, mulţi au decis să îşi pună familiile în plan secund şi, pentru o perioadă nedefinită, să plece de lângă cei dragi, pentru a salva maramureşenii infectaţi cu noul coronavirus şi internaţi în Spitalul TBC. Le transmit întregul meu respect şi preţuire pentru munca lor atât de importantă, pentru sacrificiul pe care l-au făcut fără a sta pe gânduri, pentru dăruirea cu care înţeleg să îşi facă meseria. Totodată, le transmit că aici, în Spitalul Judeţean, sunt aşteptaţi să revină cu braţele deschise, iar colegii lor aflaţi pe baricade în cel mai mare spital al judeţului aşteaptă ca toţi cei detaşaţi să revină în mijlocul lor, în mijlocul nostru", a spus managerul interimar al SJU Baia Mare, George-Alexandru Oros.

Acesta a remarcat buna colaborare dintre cele două unităţi medicale.

"Din nou s-a văzut colaborarea extraordinară care există între medicii din Maramureş, între conducerile spitalelor din judeţul nostru. Deşi am fost al doilea judeţ la nivel naţional în ceea ce priveşte numărul persoanelor izolate la domiciliu sau plasate în carantină instituţionalizată, prin cooperarea tuturor celor implicaţi, a conducerii judeţului, a forţelor de ordine, a personalului medical şi sanitar, dar şi prin responsabilitatea exemplară a cetăţenilor, putem spune că, în Maramureş, lucrurile sunt sub control. Şi sperăm să rămână sub control, până la final şi să fim un exemplu pentru toate judeţele României", a mai afirmat George-Alexandru Oros.