Arbitrii români Cristina Năstase și Simona Stancu vor arbitra finala Ligii Campionilor la handbal feminin

Federația Europeană de Handbal (EHF), a anunțat marți arbitrii și delegații pentru EHF FINAL4 2021 Champions League la handbal feminin, ce va avea loc în perioada 29-30 mai la Budapesta, în Ungaria. Perechea de arbitrii români Cristina Năstase și Simona Stancu vor arbitra finala mare, anunță mediafax.

Chiar dacă niciuna din echipele de club românești de handbal feminin nu s-a calificat în Final 4-ul Ligii Campionilor, România va fi reprezentată la turneul final de perechea de arbitri Cristina Năstase și Simona Stancu, pe care forul european le-a desemnat să conducă chiar finala mare.

Brigăzile de arbitri și oficialii celor 4 meciuri ale Final 4-ului:

Semifinala 1, sâmbătă 29 mai, ora 16:15

Györi Audi ETO KC (HUN) vs Brest Bretagne Handball (FRA)

Arbitri: Marta Sa și Vania Sa (Portugalia)

Delegați: Carmen Manchado Lopez (Spania, Comisia pentru metode EHF), Janka Stasova (Slovacia, delegat EHF)

Semifinala 2, sâmbătă 29 mai, ora 18:00

Vipers Kristiansand (NOR) vs CSKA (RUS)

Arbitri: Vanja Antic și Jelena Jakovljevic (Serbia)

Delegați: Jutta Ehrmann-Wolf (Germania, delegat EHF), Arijana Vojic (Bosnia și Herțegovina, delegat EHF)

Finala mică, duminică 30 mai la ora 16:15:

Arbitri: Ioanna Christidi și Ioanna Papamattheou (Grecia)

Finala, duminică 30 mai la 18:00 CE:

Arbitri: Cristina Năstase și Simona Raluca Stancu (România)

