Are 41 de ani și e super sexy! Delia recunoaște că: Botoxul e sfânt! Previne așezarea ridurilor

Are 41 de ani, dar arată ca în tinețe. Face sport în aer liber, merge pe munte și..iubește și să își satisfacă poftele culinare. Delia Matache e una din cele mai sexy cântărețe din showbizz, iar în stilul extrem de sincer care a consacrat-o, vedeta a mărturist că e prietenă bună cu procedurile estetice.

"Mie botoxul mi se pare… decât să dai banii pe o cremă antirid, mai bine îți rezolvi problema. Este sfânt, previne așezarea ridurilor în profunzime, dar botoxul nu te face mai frumos, ci doar îți blochează un mușchi. Acidul hialuronic la nivelul feței nu am încercat și cum îmi arată mie simetria naturală a feței, nu cred că am nevoie. N-aș avea nevoie de bărbie sau de pomeți. La buze am încercat, mi se pare drăguț să fie mai pline, dar totuși nu exagerat. Cam atât, lasere și alte tratamente nu am încercat, însă aș vrea să încerc. Mi se pare că sunt în urmă rău la capitolul ăsta. Bine, nici nu am răbdare de așa ceva prea mult. Prefer să-mi fac acasă măști", a povestit Delia pe contul ei personal de TikTok.