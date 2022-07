Corupție endemică în Armata Rusă. De ce se chinuie cu adevărat în Ucraina a doua armată a lumii (Anchetă)

Rații expirate, vehicule care nu merg, unități ce există doar pe hârtie: cazurile incredibile de corupție din rândul forțelor armate ruse arată de ce a doua armată ca mărime din lume se chinuie în Ucraina, în pofida superiorității copleșitoare de care dispune.

Pe baza datelor disponibile public și a relatărilor apărute în presa rusă, analistul militar și cercetătorul independent Chris Owen face pe pagina sa de Twitter o amplă radiografie a corupției din rândul armatei și a celorlalte ramuri ale forțelor armate ruse, arătând cum cazurile de furt și impostură nu s-au schimbat prea mult din perioada în care Rusia era condusă de țari.

1/ Few incidents of military corruption in Russia were more shameless than the destroyer captain who stole the bronze propellers from his own ship, replacing them with cheaper steel ones to net 39 million rubles. A final ???? on the impact of corruption on Russia's military. pic.twitter.com/taiLL1ag5j