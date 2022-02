Artileria grea la masa negocierilor: miliardarul rus Roman Abramovich, chemat de Ucraina să medieze pacea

Roman Abramovich, la cererea părții ucrainene, se află în Belarus pentru a ajuta la negocierile de pace dintre Rusia şi Ucraina. Publicaţia The Jerusalem Post scrie că miliardarul rus cu paşaport israelian a fost „solicitat de Ucraina să ajute la negocieri şi a călătorit în Belarus, pentru a participa la discuţii”.

Abramovici, socotit un apropiat al lui Putin, are contacte strânse cu comunităţile evreieşti atât din Ucraina, cât şi din Rusia. El s-a retras de la Chelsea, cedând acţiunile fundaţiei din spatele clubului londonez de fotbal. The Jerusalem Post îl citează şi pe ambasadorul ucrainean în Israel, Yevgen Kornichuk, care, deşi nu a comentat în mod specific implicarea proprietarului echipei Chelsea, ca mpioana Europei, în discuţiile din Belarus, a adăugat: „Apreciem pe oricine poate ajuta, dacă are suficientă influenţă”.