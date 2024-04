AS Roma s-a impus în 'derby della Capitale' cu scorul de 1-0 în fața celor de la SS Lazio

AS Roma a câştigat cea de-a 138-a ediţie a derby-ului roman cu Lazio, impunându-se cu scorul de 1-0, sâmbătă pe teren propriu, în etapa a 31-a a campionatului de fotbal al Italiei, informează AFP, citat de Agerpres.

Singurul gol al întâlnirii a fost înscris chiar înainte de pauză de Gianluca Mancini (min.42).

Această victorie îi permite lui AS Roma să-şi consolideze locul 5 în clasament, cu 55 pct, bifând totodată a opta victorie în 11 meciuri în Serie A cu Daniele De Rossi pe bancă, care l-a înlocuit la jumătatea lui ianuarie pe Jose Mourinho.La rândul ei, Lazio, care a suferit a doua înfrângere în patru zile, după eşecul din semifinala Cupei Italiei cu Juventus (0-2), rămâne provizoriu pe locul 7.Alte rezultate:VineriSalernitana - Sassuolo 2 - 2SâmbătăAC Milan - Lecce 3 - 0AS Roma - Lazio Roma 1 - 0Empoli - Torino FC 3 - 2DuminicăFrosinone - BolognaMonza - NapoliCagliari - Atalanta BergamoHellas Verona - GenoaJuventus Torino - FiorentinaLuniUdinese - Inter MilanoLider în clasament este Inter Milano cu 79 pct, urmată de AC Milan 68 pct, Juventus 59 pct, Bologna 57 pct, AS Roma 55 pct etc.