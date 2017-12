Atac DUR la adresa lui Mihai Tudose, după ce premierul a anunțat că îi va primi pe protestatarii #rezist la Guvern: 'Fără precedent'

Ingrid Mocanu, fost director în cadrul Ministerului Justiției, a lansat luni, la Antena 3, un atac la adresa premierului Mihai Tudose, după ce acesta a anunțat că îi va primi pe protestatarii #rezist, pe 27 decembrie, la Guvern.

„Toate statele se construiesc pe controlul Parlamentului asupra Executivului, asupra Guvernului, nu Executivul dă ordine Parlamentului, nu Executivul împiedică sau ia măsuri împotriva Parlamentului, ci fix invers. (...) Singurul stat unde protestatarii din Piața Victoriei se duc să critice Parlamentul la premierul majorității este România. Eu până acum nu am auzit de un precedent istoric. Eu nu am mai auzit că într-un stat democratic se duce să fie pârât Parlamentul la Executiv și, culmea, Executivul acesta, primul ministru desemnat de majoritatea parlamentară primește acel grup, care se opun legilor unui stat. Proiectele deocamdată sunt legi nepromulgate. Printre puținele alegeri neconstate, am văzut în 2009 se contestă, în 2014 se contestă. Deocamdată, singurele alegeri necontestate sunt cele parlamentare. Deși, și acestea, iată, sunt puse la îndoială de niște cetățeni revoltați, care vor să-și impună o voință minoritară împotriva unei voințe majoritare”, a spus Ingrid Mocanu, la Antena 3.

Premierul Mihai Tudose a anunţat, sâmbătă seară, că acceptă întâlnirea propusă de 43 de organizaţii civice, active în protestele de stradă, pe tema propunerilor de modificare a legilor Justiţiei.

"Vă mulţumesc pentru urări. De asemenea, vă doresc şi dumneavoastră numai gânduri bune. Legat de o posibilă întâlnire în perioada 27-30 decembrie, vreau să vă transmit că sunt deschis la dialog. În acest sens, vă propun data de 27 decembrie. Sunt convins că putem comunica eficient în beneficiul României şi al românilor, iar acest lucru nu este posibil fără toleranţă şi deschidere la opinii contrare. Crăciun fericit!", a scris premierul Tudose, într-un comentariu publicat sâmbătă seară pe pagina de Facebook a comunităţii online Corupţia ucide.

Un număr de 43 de organizaţii civice i-au trimis, sâmbătă, premierului Mihai Tudose o scrisoare deschisă prin care îi solicită o întâlnire în care să discute despre Legile Justiţiei, motivând că România riscă „un derapaj fără precedent de la valorile democratice”.