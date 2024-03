FOTO-VIDEO - Atac masiv în Siria: sunt raportați morți și răniți, printre care și un comandant de top / Presa acuză SUA, în timp ce Washingtonul infirmă

Mai mullți morți și răniți au fost raportați în timpul atacurilor, potrivit Al-Mayadeen TV, afiliat Hezbollah.

O sursă din miliția Forțelor Naționale de Apărare pro-Assad a declarat că zece lovituri aeriene au fost efectuate în Al-Mayadeen, Al-Bukamal și în satele din zonă, potrivit Agenției de știri iraniene Mehr.

Mai multe instituții de știri siriene au dat vina pe SUA pentru atacurile aeriene, deși nu a existat nicio confirmare din surse americane. Un oficial militar american a declarat luni seara lui Al Jazeera că SUA nu au lansat niciun atac în Siria.

Unele relatări din regiune au indicat că un comandant IRGC cunoscut sub numele de „Hajj Asker” a fost rănit sau ucis în lovitură, deși nu a existat nicio confirmare oficială din partea surselor iraniene sau oficiale siriene până marți dimineața devreme.

Loviturile au loc la o zi după ce un atac cu drone și rachete a vizat baza Kharab al-Jir, folosită de coaliția condusă de SUA în nord-estul Siriei, potrivit rapoartelor siriene.

Al-Mayadeen a citat sursele spunând: „Sunetele sunt rezultatul țintirii bazei forțelor americane de pe aeroportul Kharab Al-Jir cu trei rachete care au căzut în interior și în împrejurimile sale.” Sursa citată a subliniat că atacul cu rachetă a fost urmat de o altă țintire a bazei cu o dronă, fără informații despre amploarea pierderilor.

În acest an, există o creștere semnificativă a frecvenței atacurilor împotriva bazelor americane din Siria și Irak, care nu a încetat de la începutul invaziei Hamas în Israel.

În ultimele luni, aceste atacuri i-au determinat pe americani să aducă un număr mare de loturi de arme și echipamente de apărare, transportate pe uscat prin trecerile dintre nordul Irakului și zonele controlate de SDF din nord-estul Siriei, sau pe calea aerului prin baza Kharab.

Aceste ținte pun presiune asupra administrației de la Casa Albă, deoarece rețeaua britanică „CNN” a raportat anterior că posibilitatea crescută de pierderi în rândul soldaților americani reprezintă o nouă criză externă care nu este binevenită, mai ales în problema realegerii președintele Joe Biden.

