Atacantul uruguayan Luis Suarez a semnat un contract pe două sezoane cu Grêmio Porto Alegre, a anunţat, sâmbătă, clubul de fotbal brazilian.

Atacantul internaţional în vârstă de 35 de ani a revenit vara trecută la echipa la care s-a format, Nacional Montevideo, unde a jucat 14 meciuri şi a marcat 8 goluri. A evoluat la Cupa Mondială din Qatar fără să marcheze, iar selecţionata sa a fost eliminată în primul tur, potrivit News.ro.

"EL ESTE LA GRÊMIO! Unul dintre cei mai mari din istoria Uruguayului, @LuisSuarez9 ajunge la noi pentru a-şi continua parcursul victorios, de data aceasta purtând tricoul nostru! Marcator, cu mai multe titluri, războinic! Bine ai venit, Luisito!”, a scris Grêmio pe Twitter.

În Europa, Luis Suarez a debutat în Olanda la FC Groningen apoi la Ajax Amsterdam, înainte de a evolua în Premier League sub culorile celor de la Liverpool (2011-14).

Suarez şi-a continuat cariera la FC Barcelona (2014-20) apoi la Atlético Madrid (2020-22), până la sfârşitul sezonului trecut.

Cu Barça a câştigat, printre altele, Liga Campionilor în 2015 şi campionatul Spaniei de patru ori (2015, 2016, 2018, 2019). A fost încoronat din nou campion în La Liga, cu Atlético, în 2021.

ELE VEIO! ???????????????? 2023 vem aí e, com ele, @LuisSuarez9! O atacante uruguaio é o novo #ReforçoTricolor para os desafios da próxima temporada. Um dos maiores do futebol mundial no maior do Sul! ????????



