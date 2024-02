Au început arestările în marile orașe ale Rusiei după decesul lui Navalnîi/ VIDEO

S-a semnalat o prezență semnificativă a poliției în capitala Moscova în această seară, în timp ce rușii depun flori pentru liderul opoziției la un memorial în fața sediului FSB în memoria victimelor sistemului sovietic de gulag.

Situația este similară și la Sankt Petresburg. „Nu mi-e frică! Ei nu pot decât să mă omoare! - a susținut o pensionară care a supraviețuit asediului Leningradului la un miting în memoria lui Alexei Navalny.

„Suntem 140 de milioane! „Nu putem să ne ridicăm și să spunem: „Ieși de aici!” a spus indignată bătrâna

Canalul de Telegram SOTA a distribuit vineri mai multe înregistrări video sau imagini cu oameni care depun flori exprimându-și respectul pentru Alexei Navalnîi, dar și momente în care poliția arestează participanți.

Procuratura rusă i-a avertizat pe ruși să nu participe la un protest în masă în centrul Moscovei, potrivit Reuters, citat de ziare.com.

„Vă rugăm să rețineți că acest eveniment în masă nu a fost coordonat cu autoritățile executive ale orașului în conformitate cu procedura stabilită de lege”, au spus procurorii.

Și ruși din alte orașe rusești îi aduc omagiu lui Navalnîi după ce s-a răspândit vestea morții lui.

In Moscow, the first arrests were made at a rally in memory of Alexei Navalny. The police detained a young man who came with flowers to the monument to the victims of political repression. The reason was not explained to him.

Video: SOTAvision #Russia #Navalny #protest pic.twitter.com/kvHDKYaz7A